مصطفى حجاج يكشف لصدى البلد تفاصيل أحدث أعماله قاعد على نار

كشف الفنان مصطفى حجاج عن تفاصيل أحدث أعماله الغنائية، وأبرزها أغنية «قاعد على نار» التي تحمل اسم ألبومه الجديد، مؤكداً أنه تحمس للغاية لهذه الأغنية، لما تتميز به من أجواء صيفية مبهجة ومختلفة، .

وقال مصطفى حجاج في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إن أغنية «قاعد على نار» تعد من الأعمال المختلفة التي حرص على تقديمها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنها تحمل طابعاً صيفياً ومبهجاً، وهو ما جعله يشعر بحماس لها

وأوضح أن اختيار اسم «قاعد على نار» ليكون عنواناً للألبوم الجديد جاء ارتباطاً بالأغنية، لافتاً إلى أن الألبوم يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الغنائية التي حرص من خلالها على تقديم ألوان موسيقية مختلفة، بما يتناسب مع أذواق الجمهور المتنوعة.

وأشار حجاج إلى أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح باقي أغاني ألبوم «قاعد على نار» بشكل متتابع، مؤكداً أن الأعمال الجديدة تحمل العديد من المفاجآت التي يتوقع أن تلقى تفاعلاً من الجمهور، خاصة أنه حرص على التنوع في الأغاني وعدم تقديم نمط واحد طوال الألبوم.

وأضاف أن ردود فعل الجمهور على أغنية «قاعد على نار» أسعدته بشكل كبير، مؤكداً أن تفاعل المستمعين مع أي عمل يقدمه يمثل له دافعاً مهماً للاستمرار وتقديم المزيد من الأغاني التي تصل إلى الجمهور وتحظى بإعجابه.

وأكد الفنان مصطفى حجاج أنه يضع الجمهور دائماً في حساباته عند اختيار وتقديم أعماله الغنائية، موضحاً أنه يحرص على أن تكون كل أغنية جديدة مختلفة عن سابقتها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تقديم اغاني يستطيع الجمهور التفاعل معه.

وتحدث حجاج عن الألوان الغنائية التي يفضل تقديمها، مؤكداً أنه يحب التنوع ولا يفضل حصر نفسه في نوع واحد من الأغاني، حيث يقدم الأغاني المبهجة التي تناسب الأجواء الصيفية، إلى جانب الأغاني الدرامية والرومانسية، وغيرها من الألوان التي تمنحه فرصة للتعبير عن أفكار ومشاعر مختلفة.

ولفت إلى أن هذا التنوع سيكون واضحاً في ألبوم «قاعد على نار»، موضحاً أن باقي الأغاني التي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة تحمل أشكالاً موسيقية وموضوعات مختلفة، وهو ما يعتبره أحد أبرز عناصر الألبوم.

واختتم مصطفى حجاج تصريحاته بالتأكيد على أن الفترة المقبلة ستشهد طرح المزيد من أغاني ألبوم «قاعد على نار»، مشيراً إلى أنه يتمنى أن تكون الأعمال الجديدة عند حسن ظن الجمهور، وأن تواصل الأغاني تحقيق النجاح والتفاعل الذي يسعده ويشجعه دائماً على تقديم المزيد.