كارثة بيئية تهدد مضيق هرمز.. تسرب نفطي يقترب من "قشم" وإيران تطالب بتعويضات

حذرت إيران من تدهور بيئي في مضيق هرمز بعد وصول تسرب نفطي إلى جزيرة قشم، مطالبة بتعويضات من المسؤولين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي إن البقعة النفطية "أدت إلى تدهور مياه" خليج وبحر عمان، مدعياً ​​أن "الأدلة الأولية تشير إلى ناقلة بضائع أجنبية كمصدر لها".

كتب بقائي عبر حسابه بمنصة "إكس" أن مثل هذه التسريبات قد تسببت في "أضرار بمليارات الدولارات على المناطق الساحلية الإيرانية خلال العقود الأخيرة"، مطالباً بالتعويض.

وأضاف: "يتحمل كل طرف يستفيد من الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز التزاماً قانونياً وأخلاقياً بإصلاح الضرر البيئي الناجم".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أكد محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، يوم الخميس أن طهران لن تبقى في موقع الدفاع وتستعد للانتقال إلى حرب هجومية، في إشارة إلى المواجهة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.