ردًا على ترامب.. قوات الباسيج: مضيق هرمز تحت سيطرة ​وإدارة إيران

أكد قائد قوات الباسيج حسين ‌طائب ​إن مضيق هرمز “ مازال تحت سيطرة ​وإدارة إيران” وذلك بحسب ماذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.



جاءت تلك التصريحات بعد يوم ⁠من كتابة الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب على منصته ​تروث سوشال أن الولايات المتحدة لديها "سيطرة كاملة" على هذا الممر المائي ​الاستراتيجي.



وقال طائب إن الولايات ​المتحدة سعت إلى تقويض ما وصفه ‌بشعبية ⁠الجمهورية الإسلامية في المنطقة عبر شن حرب أخرى في مضيق هرمز لكنها مُنيت ​بالهزيمة ​مرة ⁠أخرى رغم إعلانها أن إيران لا تملك ​سلاح جو ولا بحرية.



واختتم ​طائب تصريحاته قائلا : اليوم ⁠ترون أن مضيق هرمز تحت إدارة وسيطرة الجمهورية ⁠الإسلامية"، ​مؤكدًا أن إيران ​تواصل مسيرتها بأمن تام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، قد قال في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبسط سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، معربا عن اعتقاده بأن بلاده ستحتفظ بهذه السيطرة في المستقبل.

وقال ترامب - في منشور عبر منصة "تروث سوشال" - "تسيطر الولايات المتحدة الأمريكية على مضيق هرمز بشكل كامل. أظن أننا سنحتفظ به".

وأضاف أن الحصار البحري الأمريكي يُوصف من الجميع بأنه "جدار من الفولاذ"، و"إيران ليس بوسعها فعل شيء حيال ذلك".

وتابع "ليس لديهم سلاح بحرية، وليس لديهم قوة جوية، وجنودهم المتبقون لا يتقاضون أجورهم، والحرس الثوري الإيراني قُضي عليه إلى حد كبير وأفراده يفرون"، مضيفًا أن القيادة في إيران يحيط بها عدم اليقين.

وأشار ترامب إلى أن إيران باتت مدمرة وليس لديها أموال، وكل ما لديها هو "الأخبار الكاذبة وتضخم بنسبة 300%، والوضع يزداد سوءًا".

واختتم منشوره قائلًا "إيران مجرد كلام بلا فعل ومستأسد الشرق الأوسط لم يعد كذلك. الحمد لله!"