تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية خلال شهر يوليو في أسوان.. صور

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد جهودها فى تقديم الخدمات العلاجية المجانية من خلال القوافل الطبية التى تجوب مختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة فى تقديم الخدمات الصحية .

8 قوافل خلال شهر يوليو 2026

وفى هذا الإطار تم تنفيذ 8 قوافل طبية مجانية بقرى ومناطق الطيباب وبهريف والمحمودية والخطارة وصحارى وعزبة الحدود بمركز أسوان ، فضلاً عن قرية المنصورية بمركز دراو ، وقرية حجازة بمركز كوم أمبو للوصول بالخدمات الصحية إلى المناطق الأكثر إحتياجاً .

الكشف على 8664 مواطن ومواطنة

وأسفرت جهود القوافل عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لـ 8664 مواطن ومواطنة ، إلى جانب تقديم الخدمات المعملية لـ 3655 مواطن ومواطنة والكشف المبكر للضغط والسكر لـ 2363 حالة ، وخدمات الأشعة لـ 51 حالة ، والتحويلات لـ 25 حالة .

تعزيز التوعية والخدمات المتكاملة

كما إستفاد 1338 مواطن ومواطنة من ندوات التثقيف الصحى التى صاحبت أعمال القوافل، بهدف نشر الوعى الصحى وتعزيز السلوكيات الوقائية، فيما ضمت القوافل نخبة من الأطباء فى مختلف التخصصات، شملت الباطنة، والجراحة العامة، والأطفال، والنساء والتوليد، والعظام، والجلدية، والأسنان، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة إلى خدمات المعامل، والأشعة، والتثقيف الصحى، بما وفر منظومة علاجية متكاملة داخل القرى والنجوع .

إشادة بجهود الفرق الطبية

تقديم الشكر والتقدير لجميع الفرق الطبية والإدارية والفنية، والسائقين، والعاملين بالقوافل العلاجية، تقديراً لما يبذلونه من جهود مخلصة فى الوصول بالخدمة الصحية إلى مستحقيها رغم التحديات والمسافات، وتقديم الشكر لفريق إشراف إدارة القوافل الطبية العلاجية، برئاسة الدكتور طارق أحمد صبح .

تنفيذ القوافل الطبية العلاجية المجانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بما يسهم فى توفير خدمات صحية متكاملة بالمجان، والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 نحو الإرتقاء بجودة الحياة وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .