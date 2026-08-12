محافظ أسوان يكرّم الطلاب المتفوقين فى شهادة Cisco الدولية

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على تكريم 58 طالبًا وطالبة من أبناء المحافظة بعد حصولهم على الشهادة الدولية لشركة (Cisco)وذلك تقديرًا لإنجازهم المتميز وإجتيازهم 16 موديول فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك ضمن مبادرتى " صيف وشتاء رقمى " ، والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وشركة Cisco العالمية تطبيقًا لتوجهات الدولة نحو دعم التحول الرقمى وتنمية مهارات النشء والشباب وبناء قدراتهم فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات.

وجاءت الإحتفالية تكريماً لهؤلاء الطلاب عقب تكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وحصول أكاديمية سيسكو بأسوان على درع التميز ضمن أفضل 10 أكاديميات على مستوى الجمهورية ، فى إنجاز جديد يضاف إلى سجل تفوق أبناء المحافظة .

حضر حفل التكريم أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، بجانب لفيف من المسئولين وقيادات المديرية .

إشادة بالمستوى التعليمى والعلمى لأبنائه المكرمين

وخلال اللقاء، أعرب المهندس عمرو لاشين عن خالص تهانيه وفخره بأبنائه الطلاب، مشيدًا بما أظهروه من تميز علمى وقدرات فكرية وإبداعية، مؤكدًا أن وصولهم إلى هذا المستوى فى مجال التكنولوجيا يؤكد أن أبناء أسوان يمتلكون من القدرات والطموحات ما يؤهلهم للمنافسة بقوة على مستوى الجمهورية.

وأوضح المحافظ أن المحافظة تولى إهتماماً خاصاً بالطلاب الموهوبين والمتفوقين بإعتبارهم نواة حقيقية لمستقبل أسوان ، مشيرًا إلى أهمية مواصلة الإستثمار فى قدراتهم ومهاراتهم فى ظل التطور المتسارع فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الإصطناعى والتحول الرقمى .

توجيهات بدعم المواهب والاستثمار الجيد للوقت

ووجه المهندس عمرو لاشين بتقديم كافة أوجه الدعم لأبناء أسوان المتميزين، والعمل على إتاحة التدريبات والبرامج والندوات اللازمة لصقل مهاراتهم وإكتشاف مواهبهم وتنميتها فى المجالات العلمية والتكنولوجية المختلفة ، لافتاً إلى ضرورة أن يسير التفوق العلمى جنبًا إلى جنب مع الإلتزام بالأخلاق والقيم المصرية الأصيلة وتعزيز الولاء والإنتماء للوطن.

وأكد المحافظ أن بناء الإنسان لا يقتصر على إكتساب المعرفة والمهارات فقط، وإنما يمتد إلى بناء شخصية قادرة على العطاء وتحمل المسئولية، كما نصح أبناءه الطلاب بحسن إستثمار الفرص والوقت والإستمرار فى التعلم وتطوير الذات، مؤكدًا أن الحصول على الشهادة الدولية يمثل محطة مهمة، ولكن الأهم هو البناء عليها لتحقيق إنجازات أكبر .

الاستماع لأفكار الطلاب والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم

وحرص المهندس عمرو لاشين على فتح حوار مباشر مع الطلاب إستمع خلاله إلى أفكارهم وتطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، وتعرف على إحتياجاتهم ومطالبهم ، مؤكدًا أهمية الإستفادة من هذه المناقشات فى تحديد مجالات الدعم والتدريب المطلوبة لتأهيل الطلاب بصورة أفضل لسوق العمل، وتعظيم الإستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم فى خدمة مجتمعهم، من خلال مشاركتهم فى المبادرات التنموية التى ترعاها المحافظة، وعلى رأسها مبادرة " أسوان بشبابها أجمل " .

ختام الاحتفالية

وفى ختام الإحتفالية حرص المحافظ على إلتقاط الصور التذكارية مع الطلاب المكرمين والمشرفين والمنسقين وجميع أعضاء فريق العمل، فى رسالة تقدير وتشجيع لهم على مواصلة مسيرة التفوق والتميز والإبتكار ، مؤكدًا أن المحافظة ستظل داعمة لأبنائها الموهوبين ، وستعمل على توفير كل ما يساعدهم على تحقيق طموحاتهم ورفع إسم أسوان عالياً .

تكريم أبناء أسوان الحاصلين على الشهادة الدولية من Cisco يؤكد على إهتمام المحافظة بدعم التحول الرقمى والإستثمار فى قدرات النشء والشباب، وتشجيعهم على التميز وإكتساب المهارات التكنولوجية الحديثة بما يسهم فى إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.