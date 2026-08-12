محافظ أسوان يتابع جهود الحملات المرورية.. وضبط 19 مركبة ودراجة نارية

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان الجهود المكثفة التى تقوم بها الأجهزة المعنية بالتنسيق مع رجال المرور من خلال تنفيذ الحملات المرورية الصباحية والمسائية بمختلف الشوارع والميادين لضبط المخالفات وتحقيق الإنضباط المرورى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

حملات مرورية صباحية ومسائية لضبط الشارع

وأكد المهندس عمرو لاشين على أن الحملات المرورية تأتى فى إطار المتابعة المستمرة لحركة الشارع، والتنسيق المتواصل بين المحافظة والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان لضبط المركبات المخالفة والحد من السلوكيات المرورية غير المنضبطة، مع التعامل الفورى مع المخالفات وتطبيق القانون بكل حزم بما يحقق الصالح العام ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

ضبط 19 مركبة ودراجة نارية مخالفة

وأسفرت جهود الحملات المرورية الصباحية والمسائية بإشراف العميد طارق فائق مدير إدارة المرور عن ضبط 19 مركبة ودراجة نارية "موتوسيكل" لمخالفتها القواعد والإشتراطات المرورية حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة ، وذلك فى إطار جهود الأجهزة المعنية لإحكام السيطرة المرورية وتحقيق الإنضباط بالشوارع والميادين.

استمرار الحملات المرورية على مدار اليوم

وشدد المهندس عمرو لاشين على إستمرار وتكثيف الحملات المرورية الصباحية والمسائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، مع سرعة التعامل مع المركبات المخالفة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن الإلتزام بالقواعد المرورية ، ورفع معدلات الإنضباط بالشوارع والميادين، وتحقيق السيولة المرورية ، ودعم جهود الدولة فى الحفاظ على سلامة المواطنين.

تواصل محافظة أسوان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لضبط الشارع وتحقيق الإنضباط المرورى من خلال تكثيف الحملات المرورية الصباحية والمسائية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بما يسهم فى تطبيق القانون، وتحقيق السيولة المرورية ، ورفع مستوى الأمان بمختلف الشوارع والميادين.