حنان مطاوع تهنئ زوجها بعد حصوله على جوائز القومي للمسرح

هنأت الفنانة حنان مطاوع زوجها المخرج أمير اليماني، عبر صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، بعد حصوله على عدة جوائز بالمهرجان القومي للمسرح، عن مسرحيته “متولي وشفيقة”.

وقالت حنان مطاوع: "جائزة أحسن مخرج عن مسرحية متولي وشفيقة، وجائزة أحسن عرض مسرحي، أحسن دراما حركية أحمد توفيق مانو، أحسن ديكور الدكتور محمد سعد (متولي وشفيقة).. مبرووووك

حبيبي، شكرا المهرجان القومي للمسرح المصري".

تفاصيل المسرحية:

مسرحية “متولي وشفيقة” من بطولة الفنانة الشابة يسرا المنسي في دور "شفيقة"، وتأليف: محمد علي إبراهيم وإخراج: أمير اليماني.

قدّمت مسرحية “متولي وشفيقة” تجربة فنية مميزة، تعتمد على الإبهار منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث استطاعت أن تجمع بين الطابع التراثي والطرح المعاصر في معالجة درامية جديدة تحمل روحًا شعبية قريبة من الجمهور.

اعتمد العرض على إعادة تقديم الحكاية الشعبية الشهيرة التي سبق تقديمها على الشاشة من قبل، ولكن برؤية إخراجية حديثة، مزجت بين الغناء والاستعراض والتمثيل الدرامي، ما أضفى على العمل حالة من الحيوية والتنوع البصري على خشبة المسرح.