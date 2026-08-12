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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة يضم حسن عابد للجنة التطوير

حسن عابد
حسن عابد
عبدالله هشام

استعان الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة بحسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، للانضمام إلى لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، في خطوة تعكس المكانة المتميزة التي يحظى بها عابد على المستويين القاري والدولي، وما يمتلكه من خبرات إدارية وفنية وعلاقات دولية واسعة.

وجاء اختيار حسن عابد لعضوية لجنة التطوير تقديرًا لخبراته الكبيرة ونجاحاته في دعم وتطوير منظومة الكرة الطائرة المصرية، إلى جانب إسهاماته الإدارية وعلاقاته الممتدة مع المؤسسات والاتحادات الرياضية الدولية والقارية، بما يؤهله للمشاركة في وضع رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء باللعبة على مستوى القارة الأفريقية.

ويعد حسن عابد من الكفاءات الإدارية البارزة في الكرة الطائرة المصرية، حيث يشغل منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، كما يشغل عضوية لجنة العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية المصرية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة في قدراته وخبراته في التعامل مع الملفات الرياضية الدولية.

ويمتلك عابد سجلًا مميزًا من العلاقات والخبرات الدولية، وهو ما يجعله إضافة قوية للجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي، خاصة في ظل أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بمستوى الكرة الطائرة الأفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاتحادات بالقارة.

ويأتي اختيار حسن عابد ليؤكد الحضور المصري القوي داخل مؤسسات الكرة الطائرة الأفريقية، ويعكس في الوقت نفسه حجم التقدير الذي تحظى به الكفاءات المصرية القادرة على المساهمة في تطوير الرياضة على المستويين القاري والدولي.

وتترقب لجنة التطوير بالاتحاد الأفريقي خلال المرحلة المقبلة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لعابد، في ظل ما يتمتع به من رؤية إدارية وعلاقات دولية واسعة، بما يدعم جهود الاتحاد الأفريقي نحو بناء منظومة أكثر تطورًا واحترافية للكرة الطائرة في القارة.

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