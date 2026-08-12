حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة

بدأت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن قرعة الحج لموسم 1448هـ/2027م، وذلك من خلال 3 طرق للتقديم، تشمل مراكز وأقسام الشرطة، والتسجيل الإلكتروني، ومركز تلقي طلبات الحجاج عبر الهاتف.

ويستمر التقديم في حج القرعة 2027 حتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الداخلية، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد واستيفاء البيانات المطلوبة بدقة.

موعد التقديم في حج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية الفترة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الخميس 27 أغسطس 2026 لاستقبال طلبات التقدم لحج القرعة لموسم 1448هـ/2027م.

وبذلك يكون يوم الخميس 27 أغسطس هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، سواء من خلال أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيًا أو عبر مركز تلقي طلبات الحجاج.

طرق التقديم في حج القرعة 2027

أتاحت وزارة الداخلية 3 وسائل أمام المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج، ويمكن اختيار الوسيلة المناسبة من بين الآتي:

التقديم في أقسام ومراكز الشرطة

يمكن للمواطن تقديم طلب حج القرعة من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، دون التقيد بمحل الإقامة.

ويتم استيفاء نموذج طلب الحج وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة إلى الجهة المختصة.

التقديم إلكترونيًا

يمكن تسجيل طلب حج القرعة 2027 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

وتتضمن عملية التسجيل إدخال بيانات المتقدم وفقًا لما هو مثبت ببطاقة الرقم القومي، إلى جانب البيانات المطلوبة الخاصة بالمرافق والحالة الصحية.

التقديم عن طريق الهاتف

كما يمكن تسجيل طلب الحج من خلال مركز تلقي طلبات الحجاج عبر الرقم الموحد:

0227983000

ويتم التسجيل وفقًا للبيانات المطلوبة وبما يتطابق مع بيانات بطاقة الرقم القومي.

شروط التقديم في حج القرعة 2027

وضعت وزارة الداخلية عددًا من الشروط المنظمة للتقدم، من أبرزها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وكامل الأهلية القانونية، وألا يكون قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

كما يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وأن تتوافر في المتقدم الاستطاعة الصحية اللازمة لأداء المناسك، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية المقررة.

وتشمل القواعد كذلك عدم التقدم للحج من أكثر من جهة من الجهات المنظمة للحج، إذ يجب على المواطن اختيار جهة واحدة فقط للتقدم من خلالها.

السن المسموح للتقديم

وفق الضوابط المعلنة لموسم حج 2027، يجب ألا يقل سن المتقدم بمفرده عن 21 عامًا، بينما تختلف الشروط العمرية للمرافق بحسب كونه مرافقًا وجوبيًا أو غير وجوبي.

ويتم احتساب أعمار المتقدمين وفق التاريخ الذي تحدده وزارة الداخلية ضمن ضوابط موسم الحج.

الأوراق والبيانات المطلوبة

يحتاج المواطن عند التقديم إلى تجهيز عدد من البيانات والمستندات، وفي مقدمتها:

-بطاقة الرقم القومي سارية.

-بيانات المتقدم كاملة وفق المستندات الرسمية.

-بيانات المرافق، في حالة وجوده.

-البيانات المتعلقة بالحالة الصحية.

-الإقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج.

ويجب التأكد من صحة البيانات المسجلة، خاصة الاسم والرقم القومي وتاريخ الميلاد وبيانات المرافق والحالة الصحية، لتجنب وجود مشكلة في الطلب.

هل يشترط التقديم من محل الإقامة؟

لا يشترط التقديم في قسم أو مركز الشرطة التابع لمحل إقامة المواطن، إذ يمكن التقدم من خلال مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية وفق الضوابط المعلنة.

وتعد هذه الخطوة من التيسيرات التي تتيح للراغبين في الحج اختيار وسيلة ومكان التقديم المناسب لهم.

80 ألف جنيه مقدم تكاليف حج القرعة

حددت وزارة الداخلية مبلغ 80 ألف جنيه كدفعة مالية مقدمة من الفائزين بقرعة الحج، ويتم سدادها خلال 12 يومًا من إعلان نتيجة القرعة.

ويتم السداد من خلال فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد، بينما يتم تحديد باقي تكاليف الحج وتذاكر الطيران في وقت لاحق وفقًا للقواعد والتكاليف التي تعلنها الجهات المختصة.

موعد قرعة الحج 2027

بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء القرعة العلنية الإلكترونية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج.

ولم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن الموعد النهائي لإجراء القرعة، على أن يتم تحديده والإعلان عنه وفق الجدول الزمني الذي تضعه الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

نسبة لكبار السن

تتضمن ضوابط حج القرعة تخصيص نسبة من تأشيرات الحج لكبار السن، إذ تخصص نسبة 1% من التأشيرات لأكبر المتقدمين سنًا ومرافقيهم بكل مديرية، وفق القواعد المنظمة للموسم.

تحذير من التسجيل بأكثر من جهة

من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها قبل تقديم الطلب عدم التسجيل لأكثر من جهة لتنظيم الحج.

وبالتالي لا يجوز للمواطن التقدم في الوقت نفسه لحج القرعة والحج السياحي وحج الجمعيات الأهلية، إذ يجب اختيار جهة واحدة فقط للتقدم من خلالها.

كما يجب مراجعة البيانات قبل اعتماد الطلب والاحتفاظ ببيانات التسجيل لمتابعة موقف الطلب والاستعلام عن النتيجة لاحقًا.

آخر موعد للتقديم في حج القرعة 2027

يستمر باب التقديم في حج القرعة 2027 حتى الخميس 27 أغسطس 2026، وبعد انتهاء الموعد المحدد لن يكون متاحًا تقديم طلبات جديدة.

لذلك تنصح وزارة الداخلية الراغبين في أداء فريضة الحج بسرعة استكمال إجراءات التقديم، مع التأكد من صحة البيانات والمستندات واستيفاء جميع الشروط قبل غلق باب التسجيل.