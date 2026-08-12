ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73388 والإصابات إلى 174259 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73388 شهيدًا، و174259 مصابًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الأربعاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شهيدًا انتُشل جثمانه، وإصابتين.

وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1259، والإصابات إلى 4148، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 808، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.