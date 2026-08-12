سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبر شاب يُدعى عمر حسن عن حزنه الشديد بعد وفاة والدته، بكلمات مؤثرة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مسترجعًا تفاصيل ومواقف جمعته بها، ومؤكدًا أن رحيلها ترك بداخله شعورًا كبيرًا بالفقد والعجز.

وكتب عمر حسن في منشوره: «ماما، حضرتك خذلتيني.. خذلتيني علشان عارفة إني كنت راجع من السفر بكرة، واخترتي النهاردة تمشي من غير ما أبوسك وأحضنك آخر مرة».

وأضاف: «خذلتيني علشان يوم العزاء وأنا نازل ساعتي ضاعت في البيت ومش لاقيها لحد دلوقتي، وإنتِ مش هنا علشان تلاقيها، لأن محدش هيلاقيها غيرك».

وتابع الشاب حديثه عن والدته قائلًا: «خذلتيني عشان سايبة لبابا طقم العزاء بتاعه مغسول ومكوي في الدولاب في آخر أيام مرضك، خذلتيني علشان مش عارف لما أوصل أي مكان هكلم مين أطمنه إني وصلت».

واختتم رسالته بكلمات مؤثرة عن مكانة والدته في حياته، قائلًا: «خذلتيني لأنك كنتِ الكمال ليا ولإخواتي وبابا وكل اللي حواليكي، ودلوقتي إحساسي بالنقص وقلة الحيلة بياكل في جسمي أكتر من أكل الكيماوي».

واختتم عمر حسن منشوره بالدعاء لوالدته، قائلًا: «ربنا يرحمك ويهون علينا الدنيا من بعدك يا حبيبتي.. بحبك».