الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، لتستكمل موجة الصعود التي بدأها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة، وسط متابعة مستمرة لتحركات الأسعار من جانب المواطنين والمستثمرين.

وسجل الذهب ارتفاعًا جديدًا اليوم، مع زيادة سعر جرام عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، مقارنة بمستواه أمس، لتواصل أسعار الذهب تحركها الصاعد خلال شهر أغسطس.

ارتفاع مستمر لأسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعر أمس، ليسجل 7217 جنيهًا مقابل 7177 جنيهًا.

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 35 جنيهًا، مرتفعًا من 6279.88 جنيه أمس إلى 6314.88 جنيه اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفاعًا قدره 30 جنيهًا، ليصل إلى 5412.75 جنيه اليوم، مقابل 5382.75 جنيه أمس.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 280 جنيهًا، ليسجل 50519 جنيهًا اليوم، مقارنة بـ50239 جنيهًا خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7217 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6314.88 جنيه.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5412.75 جنيه.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4209.92 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 224473.79 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50519 جنيهًا.