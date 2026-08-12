صحة الشرقية: المرور على 8673 منشأة طبية خاصة وغلق 257 منها خلال عام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالارتقاء بالمنظومة الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات الطبية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية طبية متكاملة تليق بأبناء المحافظة، مشيدا بالجهود التي تبذلها الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية وما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بمديرية الشؤون الصحية كثفت جهودها في الرقابة والمتابعة على المؤسسات العلاجية غير الحكومية والمنشآت الطبية الخاصة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك خلال العام المالي 2025/2026.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن جهود إدارة العلاج الحر والمؤسسات العلاجية غير الحكومية أسفرت عن المرور على 8 آلاف و673 منشأة طبية خاصة، وتحرير 1494 محضر شرطة ضد منشآت طبية مخالفة، إلى جانب استصدار 257 قرار غلق لمنشآت طبية خاصة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، فضلا عن إصدار تراخيص لـ329 منشأة طبية خاصة، وفحص 307 شكاوى مقدمة من الجمهور والمرضى والعمل على بحثها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وفي إطار جهود مديرية الشؤون الصحية للارتقاء بمستوى الكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي، أشار الدكتور أحمد البيلي إلى أن فريق عمل إدارة تنمية المهن الطبية نفذ خلال العام المالي 2025/2026، 5231 جلسة تشخيص عن بعد استفاد منها 15 ألفا و692 حالة.

كما تم تنظيم 25 ألفا و614 تدريبا داخليا استفاد منها 186 ألفا و152 متدربا من الفرق الطبية والعاملين بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالإضافة إلى مشاركة 1141 متدربا من الفرق الطبية بصحة الشرقية في 105 تدريبات وزارية.

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار جهود المديرية في تكثيف أعمال الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتدريب المستمر للفرق الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى الأداء داخل المنظومة الصحية بمحافظة الشرقية.