الأشموني: تنسيق كامل بين محافظتي الشرقية والإسماعيلية منذ اللحظة الأولى للحادث

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إنه موجود في مستشفى القصاصين مع محافظ الإسماعيلية، الذي قام بمجهود كبير قبل وصوله، مشيرًا إلى وجود تنسيق منذ اللحظة الأولى بين المحافظتين، لأن الحادث وقع في نطاق محافظة الإسماعيلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ المحافظتين موجودتان مع الأهالي في المستشفى، مع متابعة تامة من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، مؤكدًا تقديم التعازي في حالات الوفاة ومتابعة المصابين.

وأشار الأشموني إلى أن المسؤولين شاهدوا المصابين بالكامل وتعاملوا معهم، مؤكدًا أن الحالات مستقرة، موضحًا، أن 10 حالات خرجت من المستشفيات دون مشكلات، بينما يوجد 21 مصابًا موزعون على 3 مستشفيات، وحالاتهم تتراوح بين مستقرة ومتوسطة.

وأضاف أن وكلاء وزارة الصحة من محافظتي الشرقية والإسماعيلية موجودون، مؤكدًا أن الأمور مستقرة، وأن الأهالي شعروا بوقوف الدولة وتحركها بسرعة.

وتابع، أن معظم حالات الوفاة حدثت في موقع الحادث نفسه قبل نقل الضحايا إلى المستشفيات، بينما تلقى كل من وصل إلى المستشفيات رعاية وقتية ميسرة، مؤكدًا، أن توجيهات الرئيس بشأن الحادث نُفذت بالكامل، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من حالات الوفاة تسلمه الأهالي، بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتأكد من هوية من يتسلم الجثمان.

وأشار إلى أن الدولة وفرت عددًا كافيًا جدًا من سيارات نقل الجثامين، مؤكدًا وجود سيطرة كاملة على الوضع، وأن الأهالي يعرفون أن هناك نظامًا وإجراءات يجب اتباعها لنقل الجثامين، لافتًا، إلى أن حالات المصابين الموجودة في المستشفيات تخضع للمتابعة، وأن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء يتلقون المتابعات التي تنقل الواقع الموجود، ويتم تنفيذ التعليمات بدقة.

وأكد الأشموني وجود حرص كامل على الأهالي، إلى جانب العمل على توعيتهم للمستقبل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشيرًا، إلى وجود متابعة من وزير العمل ووزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا الوقوف إلى جانب الأهالي بكل الطرق الصحيحة.

وقال إن العمالة تخضع للتفتيش على جميع المنشآت الصناعية من جانب وزارة العمل، موضحًا أن الأمر ميسر، لكنه أشار إلى وجود أخطاء ترتكب من بعض المزارعين.

