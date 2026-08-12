قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالخطأ.. مقتل إيراني وهندي على يد مصري في الكويت
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة في انهيار منزل بأسيوط
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وفاءً لوالده.. برونو جيماريش يتمسك بالقميص رقم 39 في أرسنال

برونو جيماريش
برونو جيماريش
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

حافظ البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط أرسنال الجديد، على ارتداء القميص رقم 39 مع ناديه الإنجليزي، في امتداد لارتباطه بهذا الرقم طوال مسيرته مع الأندية، بعدما ارتداه سابقًا مع أتلتيكو باراناينسي وليون ونيوكاسل.

ولا يمثل الرقم 39 بالنسبة لجيماريش مجرد رقم على قميص كرة القدم، وإنما يحمل قصة عائلية مؤثرة ترتبط بوالده، الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكانت السيارة التي يعمل عليها تحمل الرقم 039.

وكشف جيماريش في تصريحات سابقة عن سر تمسكه بهذا الرقم، قائلًا: «الرقم يحكي قصة أجمل مما يمكن للكلمات أن تعبر».

وأضاف: «أعلم أن الناس يعتقدون أنه رقم غريب بالنسبة للاعب كرة قدم، لكنه بالنسبة لي رقم مميز، لا، بل أكثر من ذلك، إنه رقم سحري».

وتابع لاعب أرسنال: «الرقم 39 منحني كل شيء في حياتي، لقد أوصلنا إلى هنا، إلى نيوكاسل».

وأوضح: «لقد أطعمني، ووفر لي الملابس، ودفع تكاليف رحلات الحافلة التي كانت تستغرق 3 ساعات من أجل السعي وراء حلمي».

وأردف: «كان 039 هو رقم سيارة الأجرة التي عمل عليها أبي في ريو دي جانيرو».

وبدأت قصة جيماريش مع الرقم 39 خلال فترة وجوده مع أتلتيكو باراناينسي، بعدما نصحه والده باختياره، مؤكدًا أن الرقم ارتبط بتوفير احتياجات الأسرة ودعم حلم نجله في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح الرقم جزءًا أساسيًا من هوية اللاعب.

ومع انتقاله إلى أرسنال، قرر جيماريش مواصلة هذه العادة، ليحمل القميص رقم 39 مجددًا، في رسالة وفاء لوالده وللرحلة التي بدأت من شوارع ريو دي جانيرو وانتهت به لاعبًا في أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل قصة الرقم 39 مكانة خاصة في مسيرة اللاعب، إذ يرى جيماريش أن سيارة والده لم تكن مجرد وسيلة للعمل، بل كانت أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدته على الاستمرار في مطاردة حلمه والوصول إلى أعلى مستويات كرة القدم.

البرازيلي برونو جيماريش أرسنال أتلتيكو باراناينسي ونيوكاسل أتلتيكو الدوري الإنجليزي الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

ترشيحاتنا

المولد النبوي الشريف

في ذكرى المولد النبوي.. كيف رفع الله ذكر اسم النبي محمد؟

شيخ الأزهر يستقبل السفير القطري لبحث تعزيز التعاون العلمي والدعوي

الإمام الأكبر: الأزهر مستعد لتوسيع التعاون وتدريب أئمة قطر

افضل الاعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

أفضل الاعمال المستحبة في شهر المولد النبوي

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد