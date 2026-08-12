وفاءً لوالده.. برونو جيماريش يتمسك بالقميص رقم 39 في أرسنال

حافظ البرازيلي برونو جيماريش، لاعب وسط أرسنال الجديد، على ارتداء القميص رقم 39 مع ناديه الإنجليزي، في امتداد لارتباطه بهذا الرقم طوال مسيرته مع الأندية، بعدما ارتداه سابقًا مع أتلتيكو باراناينسي وليون ونيوكاسل.

ولا يمثل الرقم 39 بالنسبة لجيماريش مجرد رقم على قميص كرة القدم، وإنما يحمل قصة عائلية مؤثرة ترتبط بوالده، الذي كان يعمل سائق سيارة أجرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وكانت السيارة التي يعمل عليها تحمل الرقم 039.

وكشف جيماريش في تصريحات سابقة عن سر تمسكه بهذا الرقم، قائلًا: «الرقم يحكي قصة أجمل مما يمكن للكلمات أن تعبر».

وأضاف: «أعلم أن الناس يعتقدون أنه رقم غريب بالنسبة للاعب كرة قدم، لكنه بالنسبة لي رقم مميز، لا، بل أكثر من ذلك، إنه رقم سحري».

وتابع لاعب أرسنال: «الرقم 39 منحني كل شيء في حياتي، لقد أوصلنا إلى هنا، إلى نيوكاسل».

وأوضح: «لقد أطعمني، ووفر لي الملابس، ودفع تكاليف رحلات الحافلة التي كانت تستغرق 3 ساعات من أجل السعي وراء حلمي».

وأردف: «كان 039 هو رقم سيارة الأجرة التي عمل عليها أبي في ريو دي جانيرو».

وبدأت قصة جيماريش مع الرقم 39 خلال فترة وجوده مع أتلتيكو باراناينسي، بعدما نصحه والده باختياره، مؤكدًا أن الرقم ارتبط بتوفير احتياجات الأسرة ودعم حلم نجله في أن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا. ومنذ ذلك الحين، أصبح الرقم جزءًا أساسيًا من هوية اللاعب.

ومع انتقاله إلى أرسنال، قرر جيماريش مواصلة هذه العادة، ليحمل القميص رقم 39 مجددًا، في رسالة وفاء لوالده وللرحلة التي بدأت من شوارع ريو دي جانيرو وانتهت به لاعبًا في أحد أكبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل قصة الرقم 39 مكانة خاصة في مسيرة اللاعب، إذ يرى جيماريش أن سيارة والده لم تكن مجرد وسيلة للعمل، بل كانت أحد الأسباب الرئيسية التي ساعدته على الاستمرار في مطاردة حلمه والوصول إلى أعلى مستويات كرة القدم.