جلطة سراي يسعى للتعاقد مع نجم أرسنال

كشفت تقارير صحفية عن تحرك رسمي مفاجئ من نادي جلطة سراي التركي للتعاقد مع الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقًا للتقارير فإن إدارة النادي التركي تقدمت بعرض رسمي بلغت قيمته 40 مليون يورو للحصول على خدمات صاحب الـ 23 عاماً، بحثاً عن تعزيز خط هجوم الفريق بصفقة من الطراز الرفيع.

عرض جالطة سراي

وتخوض إدارة الناديين حالياً مفاوضات مكثفة لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق النهائي بشأن بنود الصفقة وآلية الدفع، في ظل رغبة جلطة سراي لحسم الأمور سريعاً وسط منافسة محتدمة، بينما يُدرَس العرض حالياً من جانب إدارة أرسنال للبت في موقف اللاعب النهائي.