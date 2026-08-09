الداخلية الكويتية تضبط مصريا متهما بقتل مقيمين خلال محاولته الهروب من البلاد

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، ضبط مواطن مصري متهم في قضية قتل عمد، أسفرت عن وفاة مقيمين اثنين في منطقة كبد بمحافظة الجهراء، وذلك أثناء محاولته مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة.

و أكدت الوزارة في بيان لها، أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلًا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، تمكن من تحديد هوية المتهم وتعقبه، بعد تكثيف عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات بشأن الواقعة.

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع اعتداء داخل أحد الجواخير في منطقة كبد، حيث انتقلت الفرق المختصة إلى موقع البلاغ، وتبين تعرض مقيمين للطعن، ما أدى إلى وفاتهما متأثرين بإصاباتهما.

وعثرت الأجهزة الأمنية على أداة يُشتبه في استخدامها بالجريمة بالقرب من موقع الحادث، فيما باشرت فرق المباحث إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المتهم.

وبعد تحديد هويته، تمكن رجال المباحث من تعقبه بالتنسيق مع الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، حيث جرى رصده في منطقة الرتقة أثناء محاولته الهروب من البلاد عبر الحدود.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واتخاذ ما يلزم على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه.