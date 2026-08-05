بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنحو 29.67 نقطة بما نسبته 0.34% ليصل إلى مستوى 8876.76 نقطة، إذ جرى تداول نحو 294 مليون سهم عبر 20 ألفا و600 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 82.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 61.16 نقطة بما نسبته 0.69% ليصل إلى مستوى 8959.51 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 144 مليون سهم من خلال 10 آلاف و557 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 29.7 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 24.51 نقطة بما نسبته 0.26% ليصل إلى مستوى 9319.89 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 150 مليون سهم عبر 10 آلاف و43 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 52.9 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 124.52 نقطة بما نسبته 1.22% ليصل إلى مستوى 10315.68 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 101 مليون سهم عبر 7059 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 22.6 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "الأنظمة" و"امتيازات" و"مراكز" و"ديجتس" و"قيوين ا" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "ثريا" و"تجارة" و"أولى تكافل" و"الإماراتية" و"يوباك" الأكثر انخفاضا.