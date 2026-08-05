احتفالًا بانتقال صلاح.. رقص وفرحة من كوكسال بابا بقميص منتخب مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه صانع المحتوى التركي الشهير كوكسال بابا وهو يحتفل بإتمام انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور.

وظهر كوكسال بابا مرتديًا قميص منتخب مصر، بينما أدى وصلة رقص احتفالًا بإتمام الصفقة، في مشاهد لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير المصرية والتركية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء احتفال كوكسال بابا بعد إعلان التوصل لاتفاق لانتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، في صفقة حظيت باهتمام كبير خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب واسع من جماهير النادي التركي



ووصل النجم المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، إلى مدينة إسطنبول، تمهيدًا لاستكمال الخطوات الأخيرة الخاصة بانضمامه إلى نادي طرابزون سبور التركي، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كان طرابزون سبور قد كشف في وقت سابق عن دخوله في مفاوضات رسمية مع قائد منتخب مصر، وفقًا للوائح الإفصاح المعمول بها للأندية المدرجة في البورصة التركية، قبل وصول اللاعب إلى تركيا لاستكمال إجراءات انتقاله.

وبالتزامن مع وصول صلاح، واصل النادي التركي الترويج للصفقة عبر حساباته الرسمية، حيث نشر مجموعة من الصور الخاصة بالنجم المصري، وأرفقها بتعليق جاء فيه: "أكثر اللحظات المميزة لمحمد صلاح مع طرابزون سبور".

ويحظى انتقال صلاح باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، إذ يترقب مشجعو طرابزون سبور الإعلان الرسمي عن انضمام قائد منتخب مصر، بعد اكتمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.