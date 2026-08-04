بعد قرار التموين.. أسعار الخبز والفينو الجديدة

ارتفعت عمليات البحث من جانب المواطنين عن اسعار الخبز السياحي و الفينو بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار الخبز السياحي ، حيث قررت الوزارة زيادة سعر بعض الأوزان واستحداث أوزان اخرى ، وقد تم الإعلان رسميا عن اسعار الخبز السياحي والفينو وإلزام المخابز بالالتزام بهذه الاسعار في كافة أنحاء الجمهورية .

ويهدف القرار إلى تنظيم بيع الخبز السياحي والفينو، وإلزام المخابز بالإعلان عن الأسعار الرسمية في مكان ظاهر، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلك من التلاعب في الأسعار والأوزان.

زيادة أسعار الخبز السياحي

تضمن قرار وزارة التموين الجديد عددًا من التعديلات المهمة على أسعار الخبز السياحي والفينو، جاءت على النحو التالي:

رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 80 جرامًا من 1.50 جنيه إلى 2 جنيه.

رفع سعر رغيف الخبز السياحي وزن 40 جرامًا من 75 قرشًا إلى 1 جنيه.

رفع سعر رغيف الفينو وزن 50 جرامًا من 1.50 جنيه إلى 2 جنيه.

استحداث رغيف خبز سياحي وزن 60 جرامًابسعر 1.50 جنيه.

استحداث رغيف فينو وزن 40 جرامًا بسعر 1.50 جنيه.

استحداث رغيف فينو وزن 30 جرامًا بسعر 1 جنيه.

إلغاء تسعير الخبز السياحي وزن 25 جرامًاورغيف الفينو وزن 35 جرامًا ضمن القرار الجديد.

أسعار الخبز السياحي الجديدة؟

حدد القرار الجديد أسعار الخبز السياحي كما يلي:

رغيف 80 جرامًا: 2 جنيه.

رغيف 60 جرامًا: 1.50 جنيه.

رغيف 40 جرامًا: 1 جنيه.

ما أسعار الفينو الجديدة؟

جاءت أسعار الفينو وفق القرار الجديد على النحو التالي:

رغيف 50 جرامًا: 2 جنيه.

رغيف 40 جرامًا: 1.50 جنيه.

رغيف 30 جرامًا: 1 جنيه.

تنظيم أسعار الخبز السياحي

وأكد أحمد أبو الغيط مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن التوجيه الوزاري بشأن تنظيم رغيف الخبز السياحي والفينو ليس جديدا ومطبق منذ فترة طويلة .

وقال أحمد أبو الغيط في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة”: "نستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي ".

وأكمل أحمد أبو الغيط : "الوزارة رصدت قيام بعض المخابز برفع أسعار بيع الخبز السياحي على المواطن “، مضيفا: ”السعر في 2024 بالنسبة للخبز السياحي يتراوح بين 50 لـ 150 قرش ".

2 جنيه سعر رغيف الخبز السياحي



وتابع أحمد أبو الغيط : "سعر رغيف الخبز السياحي في الطرح الجديد في مارس 2026 يتراوح بين جنيه و2 جنيه طبقا للوزن ".

وأكمل أحمد أبو الغيط: "صدرت توجيهات من وزير التموين لكافة مدريات التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة أسعار الخبز السياحي بالأسواق والتأكيد على عدم رفع أسعار رغيف الخبز بشكل مبالغ فيه ".

مخالفات المخابز

ولفت أحمد أبو الغيط: "المخالف لأسعار الخبز السياحي المعلنة يتعرض لعقوبات تصل لغرامات والحبس وسحب التراخيص “، مضيفا: ”المخالفات منذ بداية 2026 وحتى الآن تجاوزت ألف مخبز سياحي ".