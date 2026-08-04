وجهة مفاجأة لـ سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك .. أين يذهب؟

بدأت ملامح المحطة الجديدة للمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري تتضح، بعد أيام من إنهاء مشواره مع نادي الزمالك، حيث أشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن اللاعب بات قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية الخليج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في خطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرته الاحترافية.

وأعلن الزمالك رسميًا فسخ التعاقد مع الجزيري بالتراضي بين الطرفين، لينتهي بذلك مشوار استمر منذ انضمامه إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2021، قادمًا من نادي المقاولون العرب، بعدما قدم مستويات لافتة بقميص الفريق.

رحيل سيف الجزيري عن الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماماً، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.

ونيابة عن جماهير الزمالك، توجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك تقديره للطريقة الراقية التي جرى بها إنهاء التعاقد في حضور وكيله حازم فتوح، والتي عكست مدى إخلاص اللاعب وتفانيه وحبه للنادي، ليظل سيف الدين الجزيري أحد أبناء القلعة البيضاء، وسيبقى محل تقدير واحترام من جميع جماهير الزمالك، لما قدمه من نموذج مشرف للاعب المحترف الذي ترك بصمة حقيقية داخل النادي.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك

خلال سنواته مع الزمالك، نجح المهاجم التونسي في ترك بصمة واضحة على المستوى الهجومي، بعدما سجل 48 هدفًا في مختلف البطولات، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في تاريخ النادي، ما يعكس استمراريته وتأثيره داخل الفريق طوال المواسم الماضية.

ولم تقتصر مساهمات الجزيري على تسجيل الأهداف فقط، بل لعب دورًا مهمًا في تتويج الزمالك بعدد من البطولات المحلية والقارية، حيث ساهم في حصد ثلاثة ألقاب للدوري المصري الممتاز، إلى جانب الفوز بلقبين في كأس مصر.

كما كان ضمن الفريق المتوج بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي، ليغادر النادي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.

ما وجهة سيف الجزيري القادمة؟

بحسب ما أوردته وسائل إعلام تونسية، فإن اللاعب يقترب من إتمام انتقاله إلى أحد أندية الخليج، مع وجود مؤشرات قوية ترجح أن تكون وجهته المقبلة في الدوري الإماراتي، إلا أنه لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن اسم النادي الذي سيرتدي قميصه خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد نهاية رحلته مع الزمالك.

ويُعد رحيل سيف الدين الجزيري أحد أبرز التغييرات التي شهدها الزمالك خلال الميركاتو الصيفي، في إطار إعادة ترتيب صفوف الفريق استعدادًا للموسم المقبل، فيما يأمل المهاجم التونسي في مواصلة تألقه مع فريقه الجديد وإضافة محطة أخرى إلى مسيرته الكروية.