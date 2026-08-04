يحب اليوجا وكان يساريا.. مفيد عاشور يكشف أسرارا عن عبد الرحمن أبو زهرة

استعرض الفنان مفيد عاشور علاقته الخاصة بالفنان عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدًا أنها بدأت عام 1988 وتحولت سريعًا إلى علاقة إنسانية وأسرية، واصفًا إياه بأنه “أبوه الفني”، لما تعلمه منه من قيم الالتزام والانضباط واحترام المهنة.

وأوضح أن الراحل كان يبدأ يومه بنظام صارم، يجمع بين ممارسة اليوجا والاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية والقراءة، وكان يؤمن بأن الفنان الحقيقي لا يتوقف عن تثقيف نفسه.

وأضاف أن مكتبته العامرة، واهتمامه بالفنون المختلفة، وطريقته في تربية أحفاده، جميعها كانت تعكس إيمانه بأن البيئة الثقافية تصنع الفنان الحقيقي، مستشهدًا بما وصل إليه ابنه الموسيقار أحمد أبو زهرة وحفيدتاه اللتان أصبحتا من العازفات المعروفات عالميًا.

وأكد عاشور أن عبد الرحمن أبو زهرة كان يفخر بانتمائه إلى المسرح القومي، ويعتبره بيته الحقيقي، كما كان يعتز بشهادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حقه، وبما كتبه عنه الكاتب الكبير محمود السعدني في كتابه “المضحكون”، مشيرًا إلى أنه كان ممثلًا موسوعيًا قادرًا على الانتقال بين الكوميديا والتراجيديا بنفس القدر من الإبداع.

وأوضح مفيد عاشور : عبد الرحمن أبو زهرة كان يساريا وهو اعترف بذلك فى أحد اللقاءات بتكريمه فى إحدى المهرجان وقال انه يساريا ووطنيا.

وأشار مفيد عاشور الى كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة عبد الرحمن أبو زهرة، وتحديدا تواصل الرئيس عيد الفتاح السيسي مع أسرة فى فترة مرض الفنان القدير، وكيف اهتمت الدولة برمزها الفنية فى الوقت الذى لم يهتم بهم أهل الفن.