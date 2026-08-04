أحمد موسى: تحريك أسعار الخبز الفينو والسياحي فقط

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار وزير التموين يتعلق بالعيش السياحي وملوش علاقة بالعيش البلدي ولازم على المواطن التأكد من الوزن والوزن قبل ما تمشي.

أكد الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد مساء اليوم الثلاثاء، أن يجب فهم هذا الأمر جيد وعدم خلط الأمور فيما يتعلق بقرار وزير التموين فيما يتعلق بالعيش الفينو والسياحي، مستدركا أن وزير التموين خرج بكلام واضح وصريح في هذا السياق.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذا القرار جاء من وزير التموين والتجارة الداخلية بناءا على أسباب واضحة.