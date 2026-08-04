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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف عن اختبار Oppo لكاميرا تقريب 10x غير مسبوقة بداخل هاتف Find X10 Ultra

Find X10 Ultra
Find X10 Ultra
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية جديدة نشرها المسرب الشهير "ديجيتال تشات ستيشن" (Digital Chat Station) عبر منصة "ويبو" (Weibo)، ونقلها موقع "جي إس إم أرينا" (GSMArena)، عن تجربة شركة "أوبو" (Oppo) الصينية لكاميرا تقريب بيريسكوب جديدة توفر تقريباً بصرياً حتى 10x بداخل هاتفها الرائد القادم "فايند إكس 10 ألترا" (Find X10 Ultra).

اختبار مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكاميرا التقريب 10x

وبحسب التقارير التقنية، تجري شركة أوبو اختبارات على خيارين مختلفين من المستشعرات لكاميرا التقريب الثانية المخصصة للتقريب البصري 10x، بدقة 50 ميجابكسل ومقاس 1/1.95 بوصة لكليهما.

وأوضح التقرير أن الخيار الأول المعتمد بداخل الاختبارات هو مستشعر "أيسوسيل جي إن بي" (ISOCELL GNB) من شركة سامسونج، بينما يتمثل الخيار الثاني في مستشعر "أومني فيجن OV51A" (OmniVision OV51A)، حيث يدعم المستشعران تقنية التصوير المقرب (Telephoto Macro) لالتقاط التفاصيل الدقيقة عن قرب.

مواصفات منظومة التصوير المزدوجة

وأفادت التقارير الواردة بداخل التسريبات بأن هاتف Find X10 Ultra سيتضمن أيضاً كاميرا بيريسكوب أساسية أخرى بدقة 200 ميجابكسل مخصصة للتقريب القريب، مع اختبار مستشعر بمقاس 1/1.3 بوصة أو 1/1.12 بوصة.

وذكر التقرير الإخباري أن الترقية الجديدة بداخل كاميرا 10x تعكس زيادة كبيرة في حجم المستشعر مقارنة بهاتف Find X9 Ultra السابق، والذي اعتمد على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وحجم أصغر يبلغ 1/2.75 بوصة للتقريب البصري 10x، مما يسهم في رفع كفاءة التقاط الضوء وتحسين جودة الصور بداخل ظروف الإضاءة المنخفضة.

توقعات الإعلان الرسمي وموعد الطرح بالأسواق

وأشار تقرير GSMArena إلى أن الشركة لم تستقر بشكل نهائي على أحد المستشعرين حتى الآن، نظراً لكون الهاتف لا يزال في المراحل الأولى من التطوير الهندسي والاختبارات الميدانية.

ومن المتوقع أن يستغرق الإطلاق الرسمي للهاتف فترة زمنية قادمة، نظرًا لأن الهاتف السابق Find X9 Ultra كُشف عنه رسمياً خلال شهر أبريل الماضي وطرح بالأسواق في مايو، مما يرجح ظهور المزيد من التفاصيل البرمجية والهندسية خلال الأشهر المقبلة.

OPPO Find X10 Ultra Find X فايند إكس 10 ألترا سامسونج

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