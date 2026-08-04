سويلم : إنهاء أزمة بحيرة سيوة تدريجيا .. وإغلاق الآبار العشوائية

قال الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية إنه تم وضع حلول لازمة بحيرة سيوة وحلول لمشكلة الصرف الزراعي الزائد، التي عانت منها الواحة على مدار العقود الماضية، ذلك لارتفاع منسوب المياه الأرضية، مما أدى إلى تمدد البحيرات المالحة وغرق آلاف الأفدنة من زراعات الزيتون والنخيل وتهديد المباني، ويعود السبب إلى الحفر العشوائي للآبار بهدف ري الاراضي الزراعية بالاضافة الي ضعف شبكات الصرف القديمة.

قال سويلم خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء انه تم إغلاق الآبار العشوائية الزائدة والغير مرخصة حيث كانت مشكلة الصرف الزراعي تزيد من مساحات البحيرات وتعمل على تآكل الرقعة الزراعية ويهددها بغرق العديد من المناطق، مع ارتفاع منسوب المياه الجوفية.

وتابع أن المصارف والبحيرات التي تصب من البحر الأبيض المتوسط تتجه للرفع عن طريق 7 مصارف من محطات الرفع تتجه نحو الغرب وتعالج هذه المياه بأحدث التكنولوجيا الجديدة في محطة الدلتا الجديدة فهي تعتبر أكبر محطة في العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعي وبالرغم من أنها شديدة الملوحة إلا أن ذلك لا يؤثر علي النباتات وتعتبر درجة الملوحة مقبولة للزراعةوأكد ذلك خبراء تكنولوجيا معالجة المياه في محطة الدلتا الجديدة.

موضحا أن تكنولوجيا معالجة المياه لا تعالج الملوحة ولا ضرر منها للري.