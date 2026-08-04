اجتماع طارئ في الرباط .. إنفانتينو يستدعي كبار مسؤولي فيفا وسط أزمة تهدد مستقبله

كشفت تقارير صحفية عن تطور جديد داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في ظل الضغوط المتزايدة التي يواجهها جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد، خلال الفترة الحالية.

وبحسب ما أوردته سكاي سبورتس، دعا إنفانتينو كبار مسؤولي «فيفا» إلى اجتماع طارئ في العاصمة المغربية الرباط، وسط حالة من التوتر داخل أروقة الاتحاد الدولي.

ويأتي الاجتماع عقب يوم وصفته التقارير بالصعب على رئيس «فيفا»، في ظل الانتقادات والضغوط المتزايدة على خلفية خطته المثيرة للجدل المتعلقة بإنشاء كيان تجاري جديد والاستعانة باستثمارات خاصة، قبل التراجع عن المشروع لاحقًا.

وتشير التقارير إلى أن الاجتماع المرتقب قد يشهد أجواءً محتدمة، في الوقت الذي لم تتضح فيه حتى الآن القرارات التي يعتزم إنفانتينو وكبار مسؤولي «فيفا» اتخاذها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه حدة المعارضة لإنفانتينو، مع سحب بعض الاتحادات دعمها له، وسط تساؤلات متصاعدة حول مستقبله على رأس الاتحاد الدولي.