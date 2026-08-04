صلاة تجنيز الراهب القمص متاؤس المُحرقي | صور

أُقيمت، مساء اليوم، صلاة تجنيز الراهب القمص متاؤس المُحرقي، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بدير السيدة العذراء مريم بجبل قسقام (المُحرق) العامر، بحضور نيافة الأنبا بيجول، أسقف ورئيس الدير، وبحضور مجمع رهبان الدير.

صلاة تجنيز

وعقب صلاة التجنيز، حمل الآباء الرهبان الجثمان في موكب مهيب إلى طافوس الآباء الرهبان، الكائن أسفل مذبح كنيسة السيدة العذراء الجديدة بالدير، وهم يرتلون الألحان، حيث دُفن الجثمان.

وتوفي الراهب القمص متاؤس المُحرقي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز ٧٦ عامًا، بعد أن قضى ٤٠ عامًا في الحياة الرهبانية.

وُلِد الأب المتنيح في يوم ١١ نوفمبر ١٩٥٠م، وترهب في يوم ١٤ ديسمبر ١٩٨٦م، وسِيم كاهنًا في يوم ٧ أغسطس ٢٠٠٠م، ونال رتبة القمصية في يوم ٢٧ يناير ٢٠١٠م.