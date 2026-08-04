نشأت الديهي منفعلًا بعد تشييع 112 شهيدًا في غزة : أين ضمير العالم؟

انفعل الإعلامي نشأت الديهي، على الهواء بعد الصور التي انتشرت بتشيع 112 شهيدًا من عائلة واحد في قطاع غزة بعد انتشال رفاتهم من الأنقاض.



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "هذه الصورة ليس ذكاء اصطناعيا ولكن صورة رسمها الاحتلال الاسرائيلي بالدم على مرأى ومسمع من العالم المنافق".



وأضاف "أطفال ونساء ورضع وما خفي كان افظع، ماتت الانسانية ومات ضمير العالم وسقط القانون الدولي تحت أقدام الاحتلال الاسرائيلي، إحنا بنشوف صورة مرعبة ومؤسفة ربما لم يشاهدها العالم وهذه الأجيال لم يروا مثل هذه الصور".



وتابع "نرى الافتراء الانساني سقط ضمير العالم تحت أحذية جنود الاحتلال الاسرائيلي، ضمير العالم مات والقانون الدولي مات وهذه الجثامين والنعوش الموجودة والمحمولة على الاعناق خير شاهد ودليل".



واستطرد "هؤلاء الشهداء سيكون لهم الحق في الانتقام وسيكون لابنائهم حقهم بالانتقام، لأنكم تزرعون الكراهية والاحقاد لا تنتظروا الا الكراهية والاحقاد الكراهية تؤدي الى كراهية والدم إلى الدم".



وأردف "أقول للشعب الاسرائيلي أنتم زرعتم الشر وسوف تحصدوه، انتظر بيان من مجلس الامن وأمين عام جامعة الدول العربية انتظر بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي وكل المؤسسات الدولية"، متسائلًا "أين ضمير العالم؟".