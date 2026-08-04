الأطباء : عدد الدكاترة لكل 10 آلاف مواطن 11.8 .. والنسب العالمية 18.7

أكد الدكتور خالد أمين الامين العام المساعد لنقابة الأطباء، أن هناك نقص في عدد الاطباء بالنسبة للسكان والنسب العالمية تصل لـ 18.7 طبيب لكل 10 آلا مواطن وفي مصر النسبة 11.8 لكل 10 آلاف مواطن .



وقال خالد أمين في حواره في برنامج " كلمة اخيرة " المذاع على قناة " أون"، :" مصر بها عجز في تخصصات التخدير والعناية المركزية والجراحات القلبية المعقدة والمخ والاعصاب وهناك تكدسات في تخصصات أخرى ".

وتابع خالد امين :" التخصص في الطب يكون بعد سنوات الدراسة في كليات الطب ".

.واكمل خالد امين :" القطاع الطبي بوزارة التعليم العالي أكد انه لن يتم قبول اي طلاب جدد في أي كلية طب تعدت المهلة الممنوحة لها ولم تنشأ مستشفى جامعي ".

ولفت خالد أمين :" الطبيب المصري مطلوب في الخارج بكثرة وهناك إقبال كبير على الطبيب مصر وهذه شهادة كبيرة بكفاءة الطبيب المصري ".



