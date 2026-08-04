دفاع متهم في قضية سارة خليفة يطلب استدعاء أطباء الصيادلة لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية

واصلت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم، نظر جلسات محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة من الخارج، وتصنيعها داخل البلاد، ثم ترويجها والاتجار بها.

وخلال الجلسة، تقدمت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع أحد المتهمين، بطلب إلى هيئة المحكمة لاستدعاء أطباء من نقابة الصيادلة، لمناقشة ما ورد في تقرير اللجنة الثلاثية المودع ضمن أوراق القضية، وذلك للوقوف على الأسس العلمية والفنية التي استند إليها التقرير.

وأكدت الدفاع أن مناقشة المختصين بشأن التقرير من شأنها إيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالمضبوطات، بما يسهم في تمكين المحكمة من الإحاطة بكافة عناصر الدعوى قبل الفصل فيها.

وقررت المحكمة إثبات طلب الدفاع بمحضر الجلسة، واستكمال نظر القضية وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.