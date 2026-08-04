بند وحيد | تطور مثير في صفقة طرابزون سبور مع محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية تركية عن تطور جديد في مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أورده الصحفي التركي ياغيز أوغلو، فإن نادي طرابزون سبور توصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بشأن جميع البنود الشخصية في عقد يمتد لمدة عامين، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق.

وأضاف التقرير أن الصفقة لم تُحسم بشكل رسمي حتى الآن، إذ يتبقى بند وحيد قبل توقيع العقود وإعلان انتقال اللاعب بصورة رسمية، دون الكشف عن طبيعة هذا البند.

وتأتي هذه الأنباء في ظل ارتباط اسم محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة بعدة أندية، وسط ترقب لموقفه النهائي من مستقبله خلال سوق الانتقالات الصيفية.