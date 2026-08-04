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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل ينتقل محمد صلاح إلى طرابزون؟ .. صحيفة تركية تكشف آخر التطورات

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

كشفت صحيفة Milliyet التركية عن تطور جديد في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما أكدت أن نادي طرابزون سبور أرسل العقود الرسمية إلى قائد منتخب مصر، تمهيدًا لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة التركية، فإن إدارة طرابزون سبور أنهت إجراءاتها الخاصة بالصفقة، وأرسلت العقود الرسمية إلى محمد صلاح، في انتظار موافقة اللاعب وتوقيعه من أجل استكمال الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة في الملف، حال موافقة اللاعب على العرض المقدم من النادي التركي، ليتم بعدها الكشف عن الصفقة بشكل رسمي.

ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية بشأن اهتمام طرابزون سبور بالتعاقد مع محمد صلاح، وسط ترقب كبير من جماهير النادي التركي لمعرفة موقف قائد منتخب مصر من العرض المقدم إليه.

محمد صلاح نادي طرابزون سبور منتخب مصر مستقبل محمد صلاح

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