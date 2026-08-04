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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح على أعتاب مفاجأة جديدة .. وطرابزون يترقب التوقيع النهائي

محمد صلاح
محمد صلاح
ميرنا محمود

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل بعد كشفه عن تطورات جديدة في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مؤكدًا أن نادي طرابزون سبور التركي أرسل العقود الرسمية للاعب، وبات في انتظار توقيع قائد المنتخب المصري لإتمام الصفقة بشكل نهائي.

وأوضح الغندور عبر فيسبوك أن إدارة النادي التركي أنهت كافة الإجراءات الخاصة بالاتفاق، وأرسلت العقود إلى محمد صلاح ووكيله، في خطوة تعكس رغبة طرابزون سبور في حسم الصفقة سريعًا قبل انطلاق الموسم الجديد. 

وأضاف أن الكرة أصبحت الآن في ملعب اللاعب، الذي ينتظر أن يحسم موقفه النهائي من العرض خلال الساعات أو الأيام المقبلة.

وكشفت صحيفة Milliyet التركية عن تطور جديد في مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعدما أكدت أن نادي طرابزون سبور أرسل العقود الرسمية إلى قائد منتخب مصر، تمهيدًا لإتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما أوردته الصحيفة التركية، فإن إدارة طرابزون سبور أنهت إجراءاتها الخاصة بالصفقة، وأرسلت العقود الرسمية إلى محمد صلاح، في انتظار موافقة اللاعب وتوقيعه من أجل استكمال الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي عن التعاقد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة في الملف، حال موافقة اللاعب على العرض المقدم من النادي التركي، ليتم بعدها الكشف عن الصفقة بشكل رسمي.

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