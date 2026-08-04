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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تدريب كوادر تعليمية في المنيا تحت شعار سفراء البكالوريا

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات البرنامج التدريبي الموسع لتأهيل الكوادر التعليمية على آليات تطبيق نظام البكالوريا المصرية، خلال زيارته لمدرسة الشهيد الرائد أحمد محمد عبده الثانوية بنين بمركز أبوقرقاص تحت شعار “سفراء البكالوريا المصرية”، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفق أحدث المعايير الدولية.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم، انطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية ببناء منظومة تعليمية حديثة تواكب متطلبات المستقبل، مشددًا على أن الاستثمار في إعداد وتأهيل المعلم يمثل الركيزة الأساسية لأي تطوير حقيقي، باعتباره العنصر المحوري في بناء أجيال تمتلك مهارات التفكير والإبداع والابتكار.

وأشار اللواء عماد كدواني إلى أن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة اليابانية، تعكس رؤية الدولة في تحديث أساليب التعليم والانتقال من ثقافة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل وتنمية المهارات، موجهًا الشكر لجميع القائمين على البرنامج التدريبي، ومؤكدًا حرص المحافظة على تقديم مختلف أوجه الدعم لضمان نجاح تطبيق النظام الجديد وتحقيق أهدافه على أرض الواقع.

وأوضح صابر عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، أن البرنامج التدريبي يُنفذ داخل المدرسة من خلال 6 قاعات تدريبية مجهزة بالكامل، تضم 3 قاعات لتدريب معلمي اللغة العربية و3 قاعات لتدريب معلمي العلوم، بما يضمن توفير بيئة تدريبية متكاملة تدعم تطبيق منظومة المناهج المطورة.

وأضاف أن البرنامج يأتي في إطار أكبر خطة وطنية لبناء قدرات المعلمين، مستفيدًا من الخبرات اليابانية بالشراكة مع شركة Sprix اليابانية ومنظمة اليونيسف، بهدف إعداد كوادر تعليمية قادرة على تطبيق فلسفة نظام البكالوريا المصرية بكفاءة، لافتًا إلى أن التدريب يُنفذ بالتوازي في جميع المحافظات لضمان توحيد معايير التنفيذ وتحقيق الجاهزية الكاملة لتطبيق النظام الجديد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن فلسفة التدريب تعتمد على إعداد مجموعة من الموجهين والمعلمين ليقوموا بدور “سفراء البكالوريا المصرية” داخل المديريات والإدارات التعليمية، من خلال نقل الخبرات والمعارف إلى زملائهم في مختلف المدارس، بما يحقق تعميم التجربة وتوحيد جودة الأداء، إلى جانب الاستفادة المستمرة من الملاحظات والمقترحات لتطوير المنظومة التدريبية.

وأوضح أن الخبرة الممتدة لشركة Sprix لأكثر من 30 عامًا في مجال تطوير التعليم انعكست على تصميم البرنامج التدريبي، الذي يرتكز على ترسيخ الفهم العميق لدى المعلم أولًا، ثم نقل المعرفة إلى الطالب بأساليب تفاعلية تحقق متعة التعلم، وتعزز الثقة بالنفس، وترفع كفاءة التحصيل الدراسي والقدرة على إنجاز المهام التعليمية.

وخلال جولته، حرص محافظ المنيا على التحاور مع المعلمين المشاركين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن آليات تطبيق النظام الجديد، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع عناصر المنظومة التعليمية لضمان نجاح عملية التطوير وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

ومن جانبه، أكد أحد المعلمين المشاركين في البرنامج أن نظام البكالوريا المصرية يمثل نقلة نوعية في التعليم، لما يوفره من تعدد للمسارات الدراسية بما يتوافق مع ميول وقدرات الطلاب، إلى جانب تخفيف الأعباء النفسية والمالية عن أولياء الأمور، موضحًا أن النظام يمنح الطالب مرونة في اختيار مساره التعليمي وإمكانية التحويل بين المسارات وفق ضوابط محددة، بما يعزز فرصه في بناء مستقبله وفق قدراته واهتماماته.
 

المنيا محافظ المنيا التعليم البكالوريا

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