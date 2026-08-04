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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنيا يتابع مشروع إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي 1 بأبوقرقاص

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لأعمال مشروع إحلال وتجديد وإعادة تأهيل محطة رفع الصرف الصحي (1) بمركز أبوقرقاص، والمنفذ ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)، وذلك للاطمئنان على جاهزية المشروع تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها أحد أهم محاور التنمية، لما تمثله من دور محوري في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أوضح خلاله أن المشروع تنفذه شركة تبارك للمقاولات تحت إشراف المكتب الاستشاري الألماني “دورش إمباكت”، والممول من بنك التنمية الألماني (KfW)، ويخدم ما يقرب من 60% من منظومة الصرف الصحي بمركز أبوقرقاص.

وأضاف أن المشروع يستهدف رفع الطاقة التصميمية للمحطة من 400 لتر/ثانية إلى 660 لترًا/ثانية، بما يسهم في استيعاب الزيادة في كميات التصرفات، وتحسين كفاءة التشغيل، وضمان استدامة الخدمة والارتقاء بمنظومة الصرف الصحي بالمركز.

وأشار إلى أن المشروع يُعد من أكبر مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، حيث يخدم 10 قرى بإجمالي نحو 250 ألف نسمة، ويشمل إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي (1)، ومحطة رفع الصرف الصحي (4)، وخط الطرد، بإجمالي استثمارات تبلغ 230 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تزويد المحطة بخلايا إلكترونية للتحكم في التغذية الكهربائية، بما يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء، والحفاظ على مواتير الطلمبات، ورفع كفاءة التشغيل وإطالة العمر الافتراضي للمعدات، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، أكد المهندس عبد المنعم حماد، مدير مشروعات شركة تبارك – فرع القاهرة، أن أعمال المشروع تشمل تنفيذ أعمال الإحلال والتأهيل المدني ورفع كفاءة جميع مكونات المحطة، إلى جانب تطوير مبنى خدمة العملاء، بما يضمن تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن المحطة تضم أربع طلمبات رئيسية، بالإضافة إلى تركيب طلمبتين جديدتين بطاقة تصريف 330 لترًا/ثانية لكل طلمبة.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، نائب مدير المشروعات بالمنيا وأسيوط، أن الشركة تنفذ حاليًا خمسة مشروعات للصرف الصحي بمناطق أبوقرقاص، وشاهين، وأرض سلطان، ودير عطية، و ريدة، في إطار خطة التوسع في خدمات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أنه جارٍ استكمال إجراءات طرح مشروعين جديدين بقريتي تله والحواصلية تمهيدًا لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح المهندس علي حيدر، المشرف الرئيسي على الإنشاءات بمشروعات (IWSP2)، أن الأعمال بالمشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، ومن المستهدف الانتهاء من التنفيذ وتسليم المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

وتفقد محافظ المنيا مكونات المحطة، واطلع على غرفة الطلمبات والمعدات والأنظمة الحديثة المستخدمة في التشغيل، موجهًا بسرعة استكمال الأعمال والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة المهنية، لضمان دخول المشروع الخدمة في الموعد المحدد وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

وأكد اللواء عماد كدواني أن المحافظة تتابع بصورة دورية تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية على إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن سرعة دخول المشروعات الخدمة وتعظيم الاستفادة منها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حسن يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، وهشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، وعدد من مهندسي الشركة المنفذة، والقيادات التنفيذية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا.
 

المنيا محافظ المنيا محطة مياة الصرف الصحي

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