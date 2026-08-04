التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والدورية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وشدد على تكثيف الحملات، خاصة مع قرب موسم المولد النبوي الشريف، لضمان طرح منتجات غذائية مطابقة للمواصفات وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات رقابية موسعة بمركزي المنيا ومغاغة، بمشاركة الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، والوحدات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور المخالفات.

ففي مركز ومدينة المنيا، استهدفت الحملات أحياء غرب ووسط وجنوب المدينة، وأسفرت في مجال تراخيص المحال العامة عن تحرير 15 محضرًا لمحال تدار بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنبيه على أصحابها بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية.

وفي مجال الإشغالات، تم ضبط وإزالة أكثر من 100 حالة إشغال طريق متنوعة، شملت رفع 40 إشغالًا رئيسيًا وضبط أكثر من 60 إشغالًا آخر، بما أسهم في تحسين الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشوارع.

وفي مجال سلامة الغذاء، أسفرت الحملات عن إعدام أكثر من 100 كيلوجرام من الأغذية واللحوم وحلويات المولد والزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 95 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لظهور علامات الفساد والتلف عليها، كما تم التحفظ على مواد كيميائية غير مصرح باستخدامها من ألوان ومكسبات طعم صناعية، لما تمثله من خطورة على الصحة العامة.

كما تم تحرير 9 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات لاشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت إدارة تنظيم الإشغالات، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، وإعدام أكثر من 200 كيلوجرام من المواد الغذائية سريعة التلف وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات، وإعادة فتح الشوارع أمام حركة المواطنين والمركبات، لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الانضباط بالشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

