قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لم يسلم منه أحد.. توسع انتشار داء الكلب في إسرائيل
مقذوف مجهول يصيب سفينة شحن قرب سواحل سلطنة عُمان
لماذا لم تحاسب هذه العدادات بالأسعار الجديدة؟ .. الكهرباء تكشف السبب
من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء
موعد سفر بعثة النادي الأهلي إلى إسبانيا
للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي
وزير الصناعة يبحث توطين صناعة الحراريات في مصر لتعزيز الصناعات الثقيلة وزيادة الصادرات
اليماحي: السعودية تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل العربي
تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة والجيزة صباح الثلاثاء
محاكمة 22 متهما بخلية التجمع الإرهابية.. السبت
انخفاض طفيف في الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 4 أغسطس.. عيار 21 بكام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التحفظ على مواد كيميائية محظور استخدامها في الصناعات الغذائية بالمنيا

حملات رقابية
حملات رقابية
ايمن رياض

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة والدورية على الأسواق والمحال التجارية بمختلف مراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

 وشدد على تكثيف الحملات، خاصة مع قرب موسم المولد النبوي الشريف، لضمان طرح منتجات غذائية مطابقة للمواصفات وحماية المواطنين من أي ممارسات تضر بالصحة العامة.

وفي هذا الإطار، نفذت اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة اللواء الدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، حملات رقابية موسعة بمركزي المنيا ومغاغة، بمشاركة الإدارة العامة لتنظيم الإشغالات، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، والوحدات المحلية، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة صور المخالفات.

ففي مركز ومدينة المنيا، استهدفت الحملات أحياء غرب ووسط وجنوب المدينة، وأسفرت في مجال تراخيص المحال العامة عن تحرير 15 محضرًا لمحال تدار بدون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتنبيه على أصحابها بسرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص القانونية.

وفي مجال الإشغالات، تم ضبط وإزالة أكثر من 100 حالة إشغال طريق متنوعة، شملت رفع 40 إشغالًا رئيسيًا وضبط أكثر من 60 إشغالًا آخر، بما أسهم في تحسين الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشوارع.

وفي مجال سلامة الغذاء، أسفرت الحملات عن إعدام أكثر من 100 كيلوجرام من الأغذية واللحوم وحلويات المولد والزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب التحفظ على 95 كيلوجرامًا من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي لظهور علامات الفساد والتلف عليها، كما تم التحفظ على مواد كيميائية غير مصرح باستخدامها من ألوان ومكسبات طعم صناعية، لما تمثله من خطورة على الصحة العامة.

كما تم تحرير 9 محاضر لمخالفات متنوعة، شملت منشآت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية، وعدم حمل شهادات صحية، ومخالفات لاشتراطات سلامة الغذاء، بالإضافة إلى تحرير محاضر جنح تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة.

وفي مركز ومدينة مغاغة، نفذت إدارة تنظيم الإشغالات، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، حملة مكبرة أسفرت عن تحرير 15 محضر إشغال طريق، وإعدام أكثر من 200 كيلوجرام من المواد الغذائية سريعة التلف وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات، وإعادة فتح الشوارع أمام حركة المواطنين والمركبات، لتحقيق السيولة المرورية واستعادة الانضباط بالشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
 

المنيا محافظ المنيا حملات تموين المولد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

عداد الكهرباء

حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء

فينو

تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية

ترشيحاتنا

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري

الأنبا فيلوباتير أسقف ابو قرقاص

الأنبا فيلوباتير يرسم شمامسة جددا ويفتتح مبنى خدمات وناديا كنسيا بكوم المحرص

الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة

الأنبا إيلاريون يدشن كنيسة الرسولين بطرس وبولس ويفتتح جمعية "المحبة" بالبحيرة

بالصور

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء
أخطاء عند تشغيل الغسالة تزيد من استهلاك الكهرباء

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم في الطقس الحار

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..
طريقة عمل الكشك الصعيدي..

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد