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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام سيف الجزيري بعد رحيله عن الزمالك

سيف الجزيري
سيف الجزيري
عبدالله هشام

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماماً ، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد.

وتوجه مجلس إدارة النادي بالشكر إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.

أرقام سيف الجزيري مع الزمالك 

لعب سيف الجزيري طوال مشواره مع الزمالك 185 مباراة سجل 48 هدف وصنع 19

وخلال الموسم الماضي شارك سيف الجزيري في 22 مباراة وسجل 4 أهداف أمام ديكاداها في الكونفيدرالية هدفين في لقائي الذهاب والإياب وأمام زيسكو الزامبي "هدف" وأمام كايزر تشيفز"هدف"

وحقق الجزيري بطولة الدوري المصري مع الزمالك 3 مرات بجانب بطولتي كأس مصر ولقب الكونفيدرالية والسوبر الإفريقي

وأكد مجلس إدارة نادي الزمالك تقديره للطريقة الراقية التي جرى بها إنهاء التعاقد في حضور وكيله حازم فتوح، والتي عكست مدى إخلاص اللاعب وتفانيه وحبه للنادي، ليظل سيف الدين الجزيري أحد أبناء القلعة البيضاء، وسيبقى محل تقدير واحترام من جميع جماهير الزمالك، لما قدمه من نموذج مشرف للاعب المحترف الذي ترك بصمة حقيقية داخل النادي.

ويُعد الجزيري من أبرز المهاجمين الأجانب في تاريخ نادي الزمالك، بعدما نجح في أن يصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي، وهو إنجاز يعكس ما قدمه من عطاء وأرقام مميزة بقميص القلعة البيضاء.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك سيف الجزيري

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