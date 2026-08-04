اليونيفيل ترصد 125 انتهاكا جويا إسرائيليا للمجال الجوي اللبناني

ذكرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أنها تواصل رصد انتهاكات إسرائيلية يومية للمجال الجوي اللبناني، مشيرة إلى أنها سجلت 125 انتهاكا جويا، خلال أربعة أيام فقط، وقد تجاوزت مدة التحليق الإجمالية خلالها 418 ساعة، كما رُصدت طائرات مسيّرة للمراقبة، وأخرى مسلحة بالقرب من مواقع اليونيفيل أو فوقها في القطاعين الشرقي والغربي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، "فرحان حق" إلى وجود نشاط عسكري إسرائيلي واسع النطاق على الأرض في جنوب لبنان، شمل أعمالا هندسية مكثفة و تحركات نشطة للقوات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، سجل حفظة السلام عدة حوادث لإطلاق المدفعية من جانب الجيش الإسرائيلي في كلا القطاعين، إضافة إلى مناطق تقع شمال نهر الليطاني. ورصدت قوات حفظ السلام أنشطة للجيش الإسرائيلي داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

وقال "فرحان حق" إن قوات حفظ السلام لا تزال تواجه عوائق تحد من حرية تنقلها في جنوب لبنان. حيث واجهت دوريات اليونيفيل حواجز طرق مؤقتة أقامها الجيش الإسرائيلي في كلا القطاعين، مما قيد حركتها في القطاع الشرقي وعلى الطريق الساحلي في الناقورة ضمن القطاع الغربي، قبل أن يُعاد فتح الطريق واستئناف الحركة، وتعرضت دوريات تابعة لليونيفيل لإلقاء الحجارة.

ووفقاً لـ"حق" فقد عثرت قوات حفظ السلام على ذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة بدائية الصنع في القطاع الشرقي، وتم التعامل معها وتدميرها بأمان في الموقع.

وأضاف أنه بناءً على طلب من الجيش اللبناني – وبعد التنسيق المسبق مع الجيش الإسرائيلي لتفادي أي احتكاك – شاركت مروحية تابعة لليونيفيل وعدد من أفرادها في جهود إخماد حريق شبّ في منطقة حرجية في محيط شويّا وعين جرفا، خارج منطقة عمليات البعثة.

وعلى الصعيد الإنساني، يسّرت اليونيفيل، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، تنفيذ سبع بعثات إنسانية في كلا القطاعين مؤخراً.