مذاق يناسب السلطات والسندوتشات.. طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

يعد صوص الرانش من أشهر الصلصات حول العالم، ويتميز بقوامه الكريمي ونكهته الغنية التي تجمع بين الأعشاب والثوم واللبن، لذلك يفضله الكثيرون مع السلطات، والبطاطس المقلية، وأجنحة الدجاج، والبرجر، والسندويتشات. ويمكن تحضيره في المنزل بسهولة بمكونات بسيطة تمنحك مذاقًا قريبًا من المطاعم، لشيف سارة الحافظ.

مقادير صوص الرانش الأصلي

لتحضير صوص الرانش ستحتاجين إلى:

نصف كوب مايونيز.

نصف كوب زبادي أو قشدة حامضة.

ربع كوب لبن سائل.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة شبت مجفف.

نصف ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح أو حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون أو خل أبيض.

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي

طريقة عمل صوص الرانش الأصلي في المنزل

في وعاء عميق، اخلطي المايونيز مع الزبادي حتى يصبح الخليط ناعمًا.

أضيفي اللبن السائل تدريجيًا مع التقليب حتى تحصلي على القوام المطلوب.

أضيفي الثوم البودرة، والبصل البودرة، والشبت، والبقدونس، والملح، والفلفل الأسود.

أضيفي عصير الليمون أو الخل، ثم قلبي جميع المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

غطي الوعاء واتركي الصوص في الثلاجة لمدة 30 دقيقة على الأقل حتى تمتزج النكهات.

أسرار نجاح صوص الرانش

استخدمي مايونيز عالي الجودة للحصول على مذاق غني.

يفضل استخدام الزبادي اليوناني للحصول على قوام أكثر كثافة.

يمكن إضافة فص ثوم مهروس بدلًا من الثوم البودرة لمن يفضل النكهة القوية.

إذا كان الصوص سميكًا، أضيفي ملعقة أو ملعقتين من اللبن حتى يصلي للقوام المناسب.

اتركيه في الثلاجة قبل التقديم لأن الطعم يصبح أفضل بعد أن تتجانس المكونات.

استخدامات صوص الرانش

يمكن تقديم صوص الرانش مع العديد من الأطباق، مثل:

السلطات الخضراء وسلطة الدجاج.

البطاطس المقلية.

أجنحة الدجاج المقرمشة.

البرجر والسندويتشات.

أصابع الخضار الطازجة مثل الجزر والخيار والكرفس.

البيتزا والناجتس.

طريقة عمل رانش صحي

إذا كنتِ تتبعين نظامًا غذائيًا صحيًا، يمكنك تحضير نسخة خفيفة من صوص الرانش باستبدال المايونيز بزبادي يوناني قليل الدسم، مع إضافة القليل من زيت الزيتون والأعشاب المجففة، لتحصلي على صوص أقل في السعرات الحرارية مع الاحتفاظ بالمذاق المميز.

مدة حفظ صوص الرانش

يحفظ صوص الرانش في وعاء زجاجي محكم الغلق داخل الثلاجة لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام، مع مراعاة استخدام ملعقة نظيفة في كل مرة للحفاظ على جودته ومنع تلفه.