بالقميص رقم 4.. لودوجوريتس يقدم حسام عبد المجيد رسميًا

بدأ الدولي المصري حسام عبد المجيد أولى خطواته مع نادي لودوجوريتس البلغاري، بعدما قدمه النادي رسميًا لوسائل الإعلام عقب إتمام التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف لودوجوريتس أن المدافع المصري سيرتدي القميص رقم 4 مع الفريق في الموسم الجديد، استعدادًا لخوض أولى مبارياته بقميص بطل الدوري البلغاري.

وكان النادي البلغاري قد أعلن في وقت سابق إتمام صفقة التعاقد مع حسام عبد المجيد قادمًا من الزمالك، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالانتقال، واجتياز اللاعب الكشف الطبي واختبارات اللياقة بنجاح.

وأوضح النادي أن التعاقد مع المدافع المصري جاء بعد المستويات المميزة التي قدمها سواء مع الزمالك أو منتخب مصر، والتي لفتت الأنظار خلال الفترة الماضية.

كما أشاد لودوجوريتس بما قدمه عبد المجيد في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه كان أحد العناصر البارزة في مشوار المنتخب المصري، بعدما سجل ركلة الترجيح الحاسمة أمام أستراليا في دور الـ16، ليساهم في تأهل "الفراعنة"، إلى جانب مشاركته أمام نيوزيلندا في دور المجموعات، في المباراة التي انتهت بفوز مصر بنتيجة 3-1.