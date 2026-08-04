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شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
شقق الإيجار التمليكي 2026.. الشروط وخطوات التقديم وقيمة الإيجار الشهري
ولاء عادل

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح مرحلة جديدة من مشروع الإيجار المنتهي بالتملك، والتي تتضمن نحو 5000 وحدة سكنية كاملة التشطيب موزعة على عدد من المدن الجديدة، في إطار جهود الدولة لتوفير حلول سكنية تناسب المواطنين الذين لا تمكنهم ظروفهم المالية من شراء وحدة سكنية بنظام التملك المباشر.

ومن المنتظر فتح باب الحجز خلال الفترة المقبلة، عقب إتاحة كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الطرح وآليات التقديم والسداد، إلى جانب الضوابط المنظمة للاستفادة من المشروع.

5000 وحدة سكنية جاهزة للتسليم

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية متنوعة المساحات داخل 25 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف الوزارة توسيع تطبيق نظام الإيجار المنتهي بالتملك باعتباره أحد البدائل السكنية التي تجمع بين الإيجار وإمكانية امتلاك الوحدة مستقبلًا.

كما خصصت الوزارة نسبة 5% من إجمالي الوحدات لصالح الأشخاص ذوي الهمم، وفقًا للضوابط والشروط المقررة.

ضوابط وشروط الحجز

وضعت وزارة الإسكان عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقدم للحصول على وحدة سكنية، أبرزها:

  • ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يتجاوز 45 عامًا عند تقديم الطلب.
  • أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة.
  • الالتزام بحدود الدخل التي ستحددها كراسة الشروط بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدة.
  • عدم استفادة الأسرة الواحدة، التي تشمل الزوج والزوجة والأبناء القصر، من أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح، سواء كانت الوحدة الحالية ما زالت مملوكة لهم أو سبق التصرف فيها.

التقديم إلكترونيًا

سيكون التقديم متاحًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يمكن للراغبين شراء كراسة الشروط والاطلاع على تفاصيل المشروع، ثم استكمال إجراءات الحجز إلكترونيًا.

ويتم اختيار المدينة وفقًا لمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة، يسمح للمتقدم بالحجز في أقرب مدينة وفقًا لما تحدده الوزارة.

كيف يتم اختيار المستفيدين؟

تعتمد الوزارة على القرعة العلنية في تخصيص الوحدات بين المتقدمين الذين استوفوا جميع شروط الحجز، مع الالتزام بعدم تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة.

الإيجار يبدأ من 1500 جنيه

تبدأ القيمة الإيجارية للوحدات من 1500 جنيه شهريًا، وقد تصل إلى 2000 جنيه وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، بينما تحدد كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل المسموح به لكل شريحة من الوحدات.

آلية التملك بعد فترة الإيجار

يعتمد المشروع على نظام الإيجار المنتهي بالتملك، إذ يلتزم المستفيد بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة طوال مدة التعاقد، والتي تصل إلى 20 عامًا.

ويتم في البداية توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات قابل للتجديد، وبعد انتهاء المدة المقررة واستيفاء الاشتراطات المنظمة، تنتقل الوحدة إلى المستفيد من خلال نظام التمويل العقاري المعمول به آنذاك.

الفئات المستهدفة

يستهدف المشروع توفير وحدات سكنية للفئات الأكثر احتياجًا لبدائل تمويلية مرنة، ومن بينها:

  • محدودو ومنخفضو الدخل.
  • الشباب المقبلون على الزواج.
  • المطلقات والأرامل والمعيلات.
  • العاملون بالمهن الحرة والعمالة غير المنتظمة.
  • الأشخاص ذوو الهمم.

ويأتي المشروع ضمن توجه وزارة الإسكان لتنويع أنظمة توفير السكن، بما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على وحدة سكنية من خلال أقساط إيجارية مناسبة، تمهيدًا لتملكها في نهاية مدة التعاقد، دون الحاجة إلى سداد مقدمات مالية مرتفعة.

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