برشلونة يستقبل نجمة البرازيل.. كيرولين نيكولي تصل كتالونيا لإتمام الصفقة بعد مفاوضات شاقة

وصلت المهاجمة البرازيلية كيرولين نيكولي إلى مدينة برشلونة، فجر الثلاثاء، تمهيدًا لإتمام انتقالها الرسمي إلى فريق برشلونة للسيدات، بعد انتهاء مفاوضات استمرت لأسابيع مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتصبح على أعتاب بدء فصل جديد في مسيرتها الكروية.

رحلة طويلة بعد انتظار حسم الصفقة

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن اللاعبة، البالغة من العمر 26 عامًا، وصلت إلى مطار برشلونة قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية، عقب رحلة استغرقت قرابة 10 ساعات، بعد أن ظلت في بلادها خلال الأيام الماضية انتظارًا للانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالانتقال.

وكانت الصفقة قد شهدت بعض التعقيدات في مراحلها الأخيرة، بسبب تأخر إرسال بعض المستندات الرسمية من جانب مانشستر سيتي، الأمر الذي أدى إلى تأجيل إنهاء الاتفاق النهائي قبل أن تُحل جميع العقبات.

فحص طبي قبل الإعلان الرسمي

ومن المنتظر أن تخضع كيرولين نيكولي للفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة، قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع برشلونة، تمهيدًا للإعلان عن انضمامها إلى الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

رسالة خاصة لجماهير برشلونة

وحرصت المهاجمة البرازيلية على توجيه رسالة مبكرة لجماهير النادي الكتالوني، بعدما ظهرت بتسريحة شعر حملت تصميمًا على شكل قلب مزين باللونين الأزرق والعنابي، في إشارة إلى ألوان برشلونة، في لقطة لاقت اهتمامًا واسعًا عقب وصولها إلى إسبانيا.

تعزيز هجومي جديد للفريق الكتالوني

ويعوّل برشلونة على كيرولين نيكولي لتدعيم خط الهجوم، مستفيدًا من خبراتها التي اكتسبتها مع مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي، في إطار سعي النادي لمواصلة الهيمنة على البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل.