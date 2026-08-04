رسميًا.. تير شتيجن يغادر برشلونة إلى أياكس

أسدل نادي برشلونة الستار على مشوار الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن مع الفريق خلال الموسم الجديد، بعدما أعلن رسميًا انتقاله إلى الدوري الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي الكتالوني، عبر بيان نشره على موقعه الرسمي، عن انتقال تير شتيجن إلى أياكس أمستردام بنظام الإعارة حتى 30 يونيو 2027، ضمن خطة إعادة هيكلة قائمة الفريق قبل انطلاق منافسات موسم 2026-2027.

ويأتي رحيل الحارس الألماني في وقت يستعد فيه برشلونة للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، بعدما نجح في التتويج بالبطولة خلال آخر موسمين.

وأشار البيان إلى أن هذه ليست التجربة الأولى لتير شتيجن خارج برشلونة، إذ سبق أن خرج معارًا إلى جيرونا خلال يناير الماضي، إلا أن الإصابة حدّت من مشاركاته، ليكتفي بخوض مباراتين فقط.

ورغم تلك الفترة القصيرة، قرر أياكس التحرك للتعاقد مع الحارس الألماني، سعيًا لتعزيز مركز حراسة المرمى قبل بداية الموسم الجديد.

ويغادر تير شتيجن برشلونة بعد مسيرة طويلة بقميص الفريق، خاض خلالها 423 مباراة في مختلف البطولات، ليصبح من أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي، كما يحتل المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين الأجانب ظهورًا مع الفريق الكتالوني.