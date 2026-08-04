شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، بتسجيل هزة أرضية في المغرب بلغت قوتها 4.6 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان عدد من المناطق بإقليم الرشيدية.

وأوضح المعهد، في نشرة إنذارية أولية، أن الهزة وقعت في الساعة التاسعة و14 دقيقة و43 ثانية ليلاً (GMT+1)، وحدد مركزها بجماعة أساول التابعة لإقليم الرشيدية، على عمق 13 كيلومتراً.

وأضاف المصدر أن الإحداثيات الجغرافية للهزة بلغت 32.163 درجة شمالًا و5.041 درجة غربًا، مؤكداً أن الهزة كانت محسوسة لدى السكان.

ولم ترد، أي أنباء رسمية بشأن تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء هذه الهزة الأرضية.