قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء النوم للسكينة والاطمئنان.. أدعية نبوية للتخلص من الفزع والأرق قبل النوم
انخفاض طفيف بالحرارة واضطراب بالملاحة البحرية| حالة الطقس في مصر اليوم
نشأت الديهي: تحويل الدعم إلى نقدي يضمن وصوله لمستحقيه
بالتراضي.. تفاصيل جلسة في الزمالك أنهت عقد سيف الدين الجزيري
تبدأ من جنيه واحد للرغيف.. التموين تعلن أسعار الخبز السياحي والفينو الرسمية
بعد صلاة الظهر.. تشييع جثمان شقيق محمد هنيدي من مسجد الرضوان
ترامب: الهجرة غير الشرعية وأزمة الطاقة يقتلان أوروبا
هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟
حتى لو الشقة مقفولة .. الكهرباء تقر 30 جنيهًا زيادة في رسوم خدمة العملاء
بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء
وصلت 100 جنيه .. زيادة رسوم خدمة العملاء في فواتير الكهرباء
بناءً على رغبة أسرة الفنان.. منع تصوير جنازة شقيق محمد هنيدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر الجمل ممازحا لميس الحديدي: بكسب كويس.. باين على قميصي

عمر الجمل
عمر الجمل
شيماء جمال

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ أكثر المواقف التي لا تزال عالقة في ذاكرته خلال عروضه التفاعلية كانت مع أحد المشاركين الذي كان يبدأ كل جملة بكلمة «بس»، موضحًا أن الموقف تحول إلى مادة كوميدية تلقائية داخل العرض. وقال باللهجة الدارجة: «في فيديو خطير لراجل كان بيبدأ كلامه بكلمة "بس"».


وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنه قال له مازحًا: «لا ابدأ إحنا مكناش معاك»، قبل أن يدرك الجمهور أن الرجل يكرر الكلمة بصورة مستمرة، حتى إنه أطلق على المقطع اسم «متلازمة بس»، واصفًا إياه بأنه من أكثر المواقف التي أضحكته.

وأشار عمر الجمل إلى أن طبيعة العروض التفاعلية قد تضعه أحيانًا في مواقف محرجة، خاصة عندما يكتب بعض المشاركين عبارات غير مناسبة للعرض المباشر.

وقال: «في ناس بتكتب حاجات بيبقى معندهمش إدراك إننا بنصور وإننا لايف»، موضحًا أنه يفاجأ أحيانًا برسائل تتضمن ألفاظًا أو عبارات فجة، فيضطر إلى إيقافها فورًا: «يا معلم مينفعش أقول ده... ده أنا هتوقف وإنت هتتمسك»، مؤكدًا أن المزاح له حدود، وأن ما يمكن تداوله بين الأصدقاء لا يصلح بالضرورة للعرض أمام الجمهور.

وأوضح مقدم «عين جمل» أنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه ما يقدمه، مؤكدًا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على خشبة المسرح. وقال: «آه بحب أوي اللي بعمله ده أوي»، مضيفًا أنه كثيرًا ما يرفض إنهاء العرض بمجرد تلقي إشارات فريق العمل، موضحًا: «لما بيشاورولي إن خلاص لازم أقفل... ببقى هاخد كمان ورقة».

وأكد، ردًا على سؤال حول العائد المادي، أنه يحقق نجاحًا ماليًا جيدًا من مشروعه، قائلًا بابتسامة: «جداً، أظن باين على قميصي يعني».

عمر الجمل لميس الحديدي متلازمة بس النهار الصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

الضحية

راح المصحة على رجله ورجع جثة.. حلم عريس الإسماعيلية انتهى قبل ما يبدأ

وزير التربية والتعليم

بـ70 جنيه .. رسوم تسليم شهادات نجاح طلاب الثانوية العامة

جنازة القتلى في إثيوبيا

زلزال في إثيوبيا.. مقتل 14 شخصا بعد انهيار أرضي بإقليم أمهرة

العاطل

ادعولي يا أخواتي أنا طالع المنصة.. آخر ظهور للمتهم بانتحال صفة قاضٍ قبل القبض عليه

للسيدة صاحبة فيديو الزوج

سافرت واتغربت وخد دهبي وعزالي واتجوز بيهم.. صاحبة فيديو "سب الزوج " تكشف تفاصيل جديدة

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

البابا تواضروس: التعليم هو الطريق إلى مستقبل أكثر إشراقًا والاستثمار الحقيقي الذي يبقى مع الإنسان

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار ومحافظ أسوان يبحثان تعزيز التعاون لدعم الحركة السياحية للمحافظة

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

رئيسة المجلس القومي للمرأة تشارك في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

بالصور

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب
لماذا تشعر بعض المناطق بالزلزال أكثر من غيرها؟.. خبراء يوضحون الأسباب

أسعار هيونداي جيتز المستعملة في مصر

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ 3 مكونات.. حلوى صيفية منعشة في دقائق

طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات
طريقة عمل آيس كريم المانجو بـ3 مكونات

فيديو

محمد فهيم

محمد فهيم: المسرح بيتي الأول.. وأستعد لأعمال جديدة |فيديو

أحمد الحجار

أحمد الحجار : أحاول الخروج من عباءة والدي .. وأتمنى تجسيد شخصية محمد فوزي | فيديو

فيلم كعكة الرئيس

عمان السينمائي | المستعمرة أفضل سيناريو .. وكعكة الرئيس جائزة لجنة التحكيم

اصالة وشام الذهبي

شام الذهبي تدخل عالم الإنتاج الموسيقي وتُعيد أصالة للجذور الشامية في أغنية "الأصالة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد