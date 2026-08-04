عمر الجمل ممازحا لميس الحديدي: بكسب كويس.. باين على قميصي

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ أكثر المواقف التي لا تزال عالقة في ذاكرته خلال عروضه التفاعلية كانت مع أحد المشاركين الذي كان يبدأ كل جملة بكلمة «بس»، موضحًا أن الموقف تحول إلى مادة كوميدية تلقائية داخل العرض. وقال باللهجة الدارجة: «في فيديو خطير لراجل كان بيبدأ كلامه بكلمة "بس"».



وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أنه قال له مازحًا: «لا ابدأ إحنا مكناش معاك»، قبل أن يدرك الجمهور أن الرجل يكرر الكلمة بصورة مستمرة، حتى إنه أطلق على المقطع اسم «متلازمة بس»، واصفًا إياه بأنه من أكثر المواقف التي أضحكته.

وأشار عمر الجمل إلى أن طبيعة العروض التفاعلية قد تضعه أحيانًا في مواقف محرجة، خاصة عندما يكتب بعض المشاركين عبارات غير مناسبة للعرض المباشر.

وقال: «في ناس بتكتب حاجات بيبقى معندهمش إدراك إننا بنصور وإننا لايف»، موضحًا أنه يفاجأ أحيانًا برسائل تتضمن ألفاظًا أو عبارات فجة، فيضطر إلى إيقافها فورًا: «يا معلم مينفعش أقول ده... ده أنا هتوقف وإنت هتتمسك»، مؤكدًا أن المزاح له حدود، وأن ما يمكن تداوله بين الأصدقاء لا يصلح بالضرورة للعرض أمام الجمهور.

وأوضح مقدم «عين جمل» أنه يشعر بسعادة كبيرة تجاه ما يقدمه، مؤكدًا أنه يستمتع بكل لحظة يقضيها على خشبة المسرح. وقال: «آه بحب أوي اللي بعمله ده أوي»، مضيفًا أنه كثيرًا ما يرفض إنهاء العرض بمجرد تلقي إشارات فريق العمل، موضحًا: «لما بيشاورولي إن خلاص لازم أقفل... ببقى هاخد كمان ورقة».

وأكد، ردًا على سؤال حول العائد المادي، أنه يحقق نجاحًا ماليًا جيدًا من مشروعه، قائلًا بابتسامة: «جداً، أظن باين على قميصي يعني».