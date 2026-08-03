عمر الجمل: عروض «عين جمل» جابت الخليج وأوروبا وقدمت 67 عرضًا حتى الآن

قال الكوميديان عمر الجمل، مقدم Stand Up Comedy "عين جمل"، إنّ نجاح عروضه في مصر والخليج وأوروبا منحه حضورًا جماهيريًا واسعًا، بعدما قدم نحو 67 عرضًا في مدن مختلفة، لكنه لا يعتبر نفسه «مشهورًا» بالمعنى المتداول: «يعني إن شاء الله، آه بقيت معروف مش مشهور، أصل الشهرة دي كلمة كبيرة شوية».

وأضاف في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، إنّ مقدمة برنامج "الصورة"، عبر قناة "النهار"، أن الجمهور أصبح يتعرف عليه في الشارع ويلتقط الصور معه في كثير من الأحيان، موضحًا أن الأمر يختلف من مكان إلى آخر بحسب طبيعة الجمهور.

وأشار عمر الجمل إلى أن كثيرًا من المتابعين يعرفونه لكنهم لا يدركون طبيعة الفن الذي يقدمه، مستشهدًا بمواقف طريفة تعرض لها، منها أن سيدة في دبي قالت له: «آه سيت كوم»، فرد عليها مازحًا: «يا فندم ده كلام، ده فن تاني يا فندم، ده فورمات أصلاً غلط».

وتابع، أن شخصًا آخر قال له: «آه إنت الممثل عمر الجمال»، ليجيبه ضاحكًا: «حضرتك ملقلتش ولا حاجة صح».

وأوضح أن بعض الجمهور يذكره بمواقف من عروضه أو مقاطع فيديو قديمة، بينما لا يستطيع هو تذكرها جميعًا، قائلاً: «أنا فعلاً مش فاكر»، لأن كل عرض يشهد مشاركة عشرات الأشخاص، ومع كثرة الحفلات يصبح من الصعب الاحتفاظ بكل التفاصيل في الذاكرة.

وأوضح مقدم «عين جمل» أن شخصيته على المسرح تختلف عن حياته اليومية، مؤكدًا أنه لا يقضي وقته في إطلاق النكات طوال الوقت: «لا مابنكدش والله على الناس، بس مش شخص طول الوقت بهزر».

وروى أن زملاءه في العمل حضروا أول عرض له بدافع المجاملة، وبعد انتهائه قال له بعضهم: «إحنا عمرنا ما أخدنا بالنا إن إنت بتهزر». وأضاف أنه لا يمزح إلا عندما يكون الموقف مناسبًا، موضحًا: «مابهزرش مادام مش في سياق هزار مش ههزر».

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه «مش بونبوناية القعدة»، فالكوميديا بالنسبة إليه ترتبط بالموقف أكثر من كونها سلوكًا دائمًا في حياته اليومية.