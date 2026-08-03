برلماني: تحركات مجلس الشيوخ الأمريكي تؤكد خطورة التنظيم الدولي للإخوان وتفضح شبكاته

أكد النائب محمد نشأت العمدة وكيل لجنة المشروعات بـ مجلس النواب، أن التحركات التي يشهدها مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن دراسة أنشطة جماعة الإخوان وشبكاتها المالية داخل الولايات المتحدة، تعكس تنامي الإدراك الدولي بخطورة التنظيم الدولي للجماعة، وتؤكد صحة التحذيرات التي أطلقتها الدولة المصرية منذ سنوات بشأن تهديداته العابرة للحدود.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم. إن تنامي الاهتمام الأمريكي بمتابعة الأفراد والمنظمات المرتبطة بالجماعة يكشف زيف الادعاءات التي طالما استخدمتها بعض الكيانات التابعة للإخوان تحت غطاء العمل الحقوقي أو الخيري، بينما تشير التحقيقات إلى وجود شبهات تتعلق بآليات التمويل وتحويل الأموال عبر قنوات متعددة.

وأضاف وكيل مشروعات البرلمان، أن هذه التحركات تمثل مؤشرًا على اتساع دائرة الوعي الدولي بمخاطر التنظيم الدولي للإخوان، بعدما ثبت أن أنشطته لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط، وإنما تمتد إلى عدد من الدول، بما يفرض تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مصادر تمويل الجماعات المتطرفة.

وأشار نشات العمدة إلى أن الجهود التشريعية والرقابية داخل الولايات المتحدة تعكس تحولًا في طريقة التعامل مع التنظيمات التي تستغل الأطر القانونية والمؤسسات المدنية لتحقيق أهداف تخالف القوانين وتهدد الأمن والاستقرار، وهو ما يستوجب استمرار التنسيق بين المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات وملاحقة الكيانات التي يثار بشأنها شبهات دعم التطرف.

وشدد نائب الصعيد. على أهمية تكثيف التعاون البرلماني والدبلوماسي بين الدول من أجل تجفيف منابع تمويل الإرهاب، واتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه الكيانات التي تستغل القوانين المحلية لإخفاء أنشطتها، مؤكدًا أن مواجهة التطرف تتطلب تحركًا دوليًا متكاملاً يجمع بين الجوانب الأمنية والتشريعية والمالية.

واختتم النائب محمد نشأت العمده تصريحاته بالتأكيد على أن مصر كانت من أوائل الدول التي حذرت من مخاطر التنظيم الدولي للإخوان، وأن التطورات الأخيرة تؤكد صحة الرؤية المصرية، وتعزز أهمية استمرار التعاون الدولي لحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب.