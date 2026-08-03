استأجر قاعة محكمة.. إحالة عاطل انتحل صفة قاضي للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة شرق القاهرة، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات بتهمة انتحال صفة قاض وتصوير نفسه داخل قاعة المحكمة بوشاح القضاة للنصب على المواطنين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عاطل وثلاثة موظفين بمحكمة شمال القاهرة، لاتهام الموظفين بتسهيل دخول المتهم الأول إلى قاعات المحكمة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، ومساعدته على انتحال صفة قاضٍ بهدف النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات، أن المتهم اتفق مع موظفين فى المحكمة بدخوله إلى القاعة بعد انتهاء اليوم، وتصويره داخل قاعة المحكمة بالوشاح الخاص بالقضاة على المنصة، وذلك لنشرها على صفحتة الشخصية فى مواقع التواصل الاجتماعي، لإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء مصالح لهم والحصول منهم على أموال.

كما ن الواقعة انكشفت عقب نشر أحد المواطنين مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم خلاله المتهم الأول بالاستيلاء على مبلغ مالي منه، بعد إيهامه بأنه يعمل قاضيًا.