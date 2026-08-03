هدنة أم تمهيد لاتفاق؟.. ماذا يعني تراجع ترامب عن ضرب إيران؟

رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التراجع عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، فإن الأزمة بين واشنطن وطهران لم تدخل مرحلة الانفراج الكامل، بل انتقلت من حافة المواجهة العسكرية إلى ميدان أكثر تعقيدا، عنوانه المفاوضات والضغوط السياسية المتبادلة، وسط تحركات إقليمية ودولية مكثفة لمنع عودة التصعيد.

وتسعى الإدارة الأمريكية إلى استثمار قرار وقف الضربة في الدفع نحو اتفاق سياسي يحقق عددا من أهدافها، وفي مقدمتها ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز واحتواء البرنامج النووي الإيراني، بينما تؤكد طهران أنها لم تغير مواقفها الأساسية، وترفض أي تفاوض يجري تحت التهديد أو الإملاءات، ما يجعل فرص التوصل إلى تسوية نهائية مرهونة بنتائج الاتصالات الجارية عبر الوسطاء.

وفي ظل هذا المشهد، تتباين التقديرات بشأن مستقبل الأزمة، فبينما يرى البعض أن قرار ترامب قد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة، يعتبر آخرون أنه مجرد تهدئة تكتيكية قد تنتهي سريعا إذا تعثرت المساعي الدبلوماسية.

حرب ضغوط متبادلة

وما يجري حاليا يعكس محاولة لاحتواء الاندفاعة الأميركية عبر وساطات إقليمية واتصالات رفيعة المستوى، مشيرا إلى أن سياسة "التفاوض تحت الضغط" أصبحت أحد الأساليب المتكررة في إدارة ترامب، وهو ما يقلل من احتمالات اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة في المدى القريب، مع بقاء هذا الخيار مطروحا إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود.

والمشهد داخل إيران لا يزال يتسم بالتباين بين التصريحات السياسية والمواقف العسكرية، إذ تتحدث بعض الدوائر عن إمكانية التوصل إلى تفاهمات، بينما يواصل الحرس الثوري تبني خطاب أكثر تشددا، وهو ما يعكس ضبابية في آلية صنع القرار الإيراني خلال المرحلة الحالية.

كما يرى أن طهران نجحت مؤقتا في نقل بؤرة النقاش من ملفها النووي إلى قضية أمن الملاحة في مضيق هرمز، مستغلة الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها العسكرية واللوجستية، في وقت تواجه فيه واشنطن أيضا تباينا في الرؤى بين أجنحة الإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع إيران.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن تشير التطورات الأخيرة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتت تميل إلى توظيف المسار السياسي لتحقيق جانب من أهدافها، بعد التراجع عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، في محاولة لاحتواء التوتر وفتح نافذة أمام التفاهمات الدبلوماسية.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن في المقابل، ترى طهران أن واشنطن لا تمتلك القدرة على فرض حسم عسكري كامل، وهو ما يعزز تمسكها بمواقفها، لا سيما في ما يتعلق ببرنامجها النووي وملف حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وأشار نعمة، إلى أن ورغم تراجع احتمالات المواجهة العسكرية المباشرة في الوقت الراهن، فإن المشهد لا يزال مرشحا لعدة سيناريوهات؛ إذ قد تنجح الجهود الإقليمية والدولية في تثبيت التهدئة وإعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين.

وتابع: "بينما يبقى احتمال عودة التصعيد قائما إذا تعثرت الاتصالات السياسية أو انهارت مساعي الوساطة".

واختتم: "قرار ترامب بوقف الضربة العسكرية باعتباره نقطة تحول قد تسهم في إعادة رسم مسار العلاقات بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة، سواء باتجاه تسوية سياسية أو جولة جديدة من التوتر".

والجدير بالذكر، أن المرحلة المقبلة ستظل محكومة بسيناريوهين رئيسيين، أولهما نجاح جهود الوساطة في تثبيت التهدئة وإعادة إطلاق مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، بما يفتح الباب أمام تفاهمات أوسع بشأن الملفات العالقة، أما السيناريو الثاني فيتمثل في انهيار الاتصالات السياسية، بما يعيد التهديد باستخدام القوة إلى الواجهة ويفتح الباب أمام موجة جديدة من التوتر في المنطقة.

وفي جميع الأحوال، يبدو أن قرار ترامب تعليق الضربة العسكرية لم ينهي الأزمة، بل غير طبيعتها، لتنتقل من مرحلة المواجهة العسكرية المحتملة إلى اختبار سياسي ودبلوماسي قد يحدد شكل العلاقة بين واشنطن وطهران خلال الفترة المقبلة.