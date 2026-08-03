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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمليات جنوب سيناء: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال

صورة بشواطئ جنوب سيناء اليوم
صورة بشواطئ جنوب سيناء اليوم
ايمن محمد

أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، عدم رصد أي خسائر أو إصابات جراء الهزة الأرضية التي شعر بها سكان عدد من مدن المحافظة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.

وتابع المركز الموقف لحظة بلحظة منذ وقوع الهزة الأرضية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمختلف مدن المحافظة، والجهات الأمنية والحماية المدنية والإسعاف؛ للوقوف على تداعيات الهزة والتأكد من عدم وقوع أي أضرار.

وأوضح المركز أنه لم ترد، حتى الآن، أي بلاغات تفيد بوقوع خسائر بشرية أو مادية داخل مدن المحافظة، مؤكدًا استقرار الأوضاع وانتظامها، وعدم وجود أي تأثيرات ناتجة عن الهزة الأرضية.

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات، وربطها بالمركز الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مع استمرار المتابعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وكان سكان القاهرة وعدد من المحافظات قد شعروا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بهزة أرضية استمرت لعدة ثوانٍ، ما أثار حالة من القلق والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المواطنون منشورات حول شعورهم بالهزة.

وبحسب البيانات الأولية  عن مراكز الرصد الزلزالي، بلغت قوة الهزة نحو 5.2 درجة على مقياس ريختر، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف، تمهيدًا لإعلان البيانات والتفاصيل الرسمية النهائية بشأن موقع الهزة وقوتها.

جنوب سيناء زلزال استقرار لا أضرار هزة أرضية

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